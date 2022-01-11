消息：印度考虑放宽对一些中国投资的限制

彭博社引述知情人士透露，印度正考虑放宽对一些中国投资的限制。

综合路透社和彭博社报道，来自与印度有陆地边界国家的投资者若想要投资印度公司，需要获得政府批准，这意味着它们不能通过所谓的自动途径对印度公司进行融资。

不具名知情人士透露，印度总理莫迪正在审查所有来自与印度有陆地边界国家的公司的投资计划，或者来自这些国家的投资者的投资计划。目前，政府在考虑豁免实际所有权低于10%的投资计划，意味着投资者可能来自邻国，但只持有提议投资的公司的少量股份。

知情人士称，有将近60亿美元（约81亿新元）的投资计划在繁杂的审批程序中卡关，因此这项放宽投资限制的提案才被正式考虑。知情人士补充道，该项提案最早会在下个月通过。

自从2020年6月，中印军人在中印边境西段拉达克地区（Ladakh）徒手斗殴，造成至少20名印度军人丧生以来，两国关系急剧恶化。随后，印度政府尝试限制中国对其敏感公司和行业的投资，包括禁止一系列中国移动应用程序，并对中国商品的进口进行额外审查。

报道称，放宽投资限制将能扩大潜在投资者群，给印度企业提供所需的资金。截至去年11月，超过100项投资计划仍等待印度政府批准，其中约有四分之一的计划每项金额超过1000万美元。