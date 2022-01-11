江启臣：相信朱立伦愿意承担责任

国民党在台中立委补选与立委林昶佐罢免案双输，面对外界质疑党主席朱立伦前晚开票后神隐，且切割责任的态度令蓝营基层炸锅，前国民党主席江启臣今天说，相信朱立伦是愿意承担责任的，过程中一定有挫折，这都没有关系。

根据中央社报道，江启臣今天上午在立法院受访时表示，朱立伦在国民党最辛苦的时候，跳出来竞选党主席，当时也已向外界表示愿意承担，愿意带领国民党度过内外的困境，当然过程中一定会有些挫折、失败，这都没关系，胜败乃兵家常事。

江启臣说，只要能好好面对失败，检讨问题，做出必要的改进，相信胜利仍在望，国民党不要灰心，不是没失败过，如何从失败中汲取经验，面对未来的挑战，才是现在全党该有的态度。

台中市第二选区立委补选及无党籍立委林昶佐罢免案前天（9日）揭晓，由民进党立委候选人林静仪胜出、林昶佐留任，结果再次重创国民党，朱立伦在第一时间选择不出面回应，交由文传会主委凌涛代为说明。面对败选结果，凌涛表示这都是过去设定好的政治框架和任务，遭外界解读是在甩锅给前任主席江启臣，引发党内诸多不满。

国民党立委李德维在面簿直指躲起来的朱立伦“孬”，让支持者将从寒心变唾弃。朱立伦当天在李的面簿留言回应，强调他会扛起责任，“过去的每一次战役都不会白费，我们吸取教训，加紧深入检讨改进，为下一场战役做准备。我们一起努力，将国民党凝聚成一支最强的队伍，迎向未来的胜利”。