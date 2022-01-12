习近平与佐科通话：愿一道践行真正多边主义

中国国家主席习近平昨天（11日）同印度尼西亚总统佐科通电话时说，中国高度重视印尼在地区和国际事务中的作用，愿同印尼落实好去年中国亚细安（中国称东盟）纪念峰会共识，促进地区经济复苏，维护地区和平稳定，同印尼一道践行真正的多边主义，积极落实全球发展倡议，维护新兴市场国家和发展中国家利益。

根据新华社发布的新闻稿，习近平通话时说，去年以来，中印尼关系在冠病疫情形势下逆势前行、稳中有进。两国启动高级别对话合作机制，政治、经济、人文、海上“四轮驱动”，构建了双边合作新格局。中国和印尼同为发展中大国，在为国家谋发展、为人民谋幸福的道路上，中国和印尼志同道合。面对世纪变局和百年疫情，双方要努力构建命运共同体。实现这一目标，关键是要把一件件具体事情办成办好。

习近平强调，双方要共同抗疫，打造卫生健康合作典范。中国将继续同印尼开展疫苗全产业链合作和药物研发，助力印尼打造区域疫苗生产中心，在携手抗疫基础上推动完善全球公共卫生治理、构建人类卫生健康共同体。双方要共同发展，树立务实合作标杆。要把共建“一带一路”同中国构建新发展格局、印尼国家中长期发展规划结合起来，统筹推进后疫情时期合作，高质量建设雅万高铁，实施好“区域综合经济走廊”、“两国双园”等重点项目，培育新能源、低碳、数字经济、海上合作等新增长点。习近平说，只要是有助于促进印尼发展、深化中印尼合作的事情，中国都会积极参与、全力而为。

习近平还说，中国和印尼今年分别担任金砖国家主席国和二十国集团主席国。中国愿同印尼一道，践行真正的多边主义，积极落实全球发展倡议，维护新兴市场国家和发展中国家利益，为促进世界经济复苏发展、完善全球经济治理作出贡献。

佐科说，印尼和中国去年双边贸易投资快速增长，卫生医疗合作特别是疫苗生产和药物研发合作成效显著，印尼80%的疫苗来自中国。雅万铁路建设进展顺利，有望如期建成通车。印尼同中国的良好关系基于相互尊重、合作共赢。印尼愿同中国加强经贸、抗疫等领域合作，积极推进共建“一带一路”，建设好“区域综合经济走廊”和“两国双园”，欢迎中国企业赴印尼投资，开展高技术、绿色等领域合作。作为今年二十国集团主席国，印尼愿同中国密切协作，推动二十国集团为促进国际社会团结和世界经济复苏发挥积极作用。佐科并祝北京冬奥会、冬残奥会取得成功。