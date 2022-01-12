消息：环球晶圆收购德国世创电子交易有望很快获批

知情人士称，台湾环球晶圆以53亿美元收购德国硅晶圆制造商世创电子材料（Siltronic）的交易所面临的一项重要监管障碍接近扫除。

据彭博社报道，知情人士透露，中国国家市场监管局对两家公司提出的反垄断救济措施基本满意，并可能很快做出正式决定。知情人士称，这笔交易仍需要德国经济部批准，相关讨论仍在进行 。

世创电子材料周二一度上涨4％。该股在法兰克福时间下午3:21上涨0.7%，市值达到41亿欧元（62.96亿新元）。

环球晶圆董事长徐秀兰在德国报纸《法兰克福汇报》周二刊发的采访中说：“我们仍在等待中国大陆的最终批准。但所有问题都已回应。”德国政府可能担心环球晶圆总部设在台湾，而不是欧洲。

环球晶圆和世创电子材料 2020年12月宣布上述交易。两家公司10月份声明，正在中国大陆和德国就监管批准展开旷日持久的商讨。

这笔收购交易将成为环球晶圆有史以来最大一笔收购交易，也是近年来芯片行业最大规模收购交易之一。半导体市场竞争正在加剧，因为像苹果公司这样的行业客户也在设计自己的芯片，而像英伟达这样的老牌业者则在拓展新领域。

世创电子材料总部位于慕尼黑，是一家领先的硅晶圆制造商，产品用于智能手机、电脑、导航和数字显示器等。它在德国、美国和其他先进制造业国家设有生产基地和办事处。

野村控股为环球晶圆提供交易建议，而瑞信集团为世创电子材料提供建议。