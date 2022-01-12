习近平党校讲话：在党纪国法出问题决不饶恕

中共总书记习近平昨天（11日）在中央党校研讨班上强调，反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固，但决不能滋生已经严到位的厌倦情绪，不论谁在党纪国法上出问题，党纪国法决不饶恕。

据新华社报道，“省部级主要领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班”昨天上午在中央党校（国家行政学院）开班。中共政治局七名常委和国家副主席王岐山全数出席。

习近平在开班式上强调，举办专题研讨班的目的是深入研读和领会中共十九届六中全会决议，继续把党史总结、学习、教育、宣传引向深入，增加历史自信、增进团结统一、增强斗争精神，动员全党全国各族人民坚定信心、勇毅前行，为实现第二个百年奋斗目标而不懈努力。

习近平说，当代中国正经历人类历史上最为宏大而独特的实践创新，中共要准确把握时代大势，勇于站在人类发展前沿，坚持解放思想、实事求是、守正创新，更好把坚持马克思主义和发展马克思主义统一起来，坚持用马克思主义之“矢”去射新时代中国之“的”，继续推进马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，续写马克思主义中国化时代化新篇章。

在把握社会主要矛盾和中心任务的问题上，习近平说，面对复杂形势、复杂矛盾、繁重任务，要有全局观，对各种矛盾做到了然于胸，同时又要紧紧围绕主要矛盾和中心任务，优先解决主要矛盾和矛盾的主要方面，以此带动其他矛盾的解决，在整体推进中实现重点突破，以重点突破带动经济社会发展水平整体跃升。

习近平在讲话中也强调战略的重要性，他说，中共领导的是一个大国，要善于进行战略思维，正确的战略也需要正确的策略来落实，各地区各部门确定工作部署、政策措施，要自觉同中共的理论和路线方针政策对标对表、及时校准偏差，“党中央作出的战略决策必须无条件执行，确保不偏向、不变通、不走样”。

在自我革命和反腐败方面，习近平强调，在新的历史条件下，要永葆中共的马克思主义政党本色，关键还得靠自己，在为谁执政、为谁用权、为谁谋利这个根本问题上，头脑要特别清醒、立场要特别坚定，他因此要求全党要明大德、守公德、严私德，做到克己奉公、以俭修身，永葆清正廉洁的政治本色。

他说，反腐败斗争取得了压倒性胜利并全面巩固，但全党要永葆自我革命精神，决不能滋生已经严到位的厌倦情绪。党风廉政建设和反腐败斗争永远在路上，一刻也不能放松，要继续打好党风廉政建设和反腐败斗争这场攻坚战、持久战，“不论谁在党纪国法上出问题，党纪国法决不饶恕”。

在党史学习教育方面，习近平要求，用好党委（党组）理论学习中心组制度，推动领导班子、领导干部带头学党史、经常学党史；用好干部教育培训机制，继续把党史作为党校（行政学院）、干部学院必修课、常修课；用好学校思政课这个渠道，推动中共的历史更好进教材、进课堂、进头脑；用好红色资源，加强革命传统教育、爱国主义教育、青少年思想道德教育，引导全社会更好知史爱党、知史爱国。

中共政治局委员、中央书记处书记，全国人大常委会党员副委员长，国务委员，最高人民法院院长，最高人民检察院检察长，全国政协党员副主席以及中央军委委员出席开班式。

各省区市和新疆生产建设兵团、中央和国家机关有关部门、有关人民团体主要负责人，军队各大单位、中央军委机关各部门主要负责人参加研讨班。各民主党派中央、全国工商联及有关方面负责人列席开班式。