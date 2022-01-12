台湾设10亿美元基金 推动与立陶宛合作

继设立2亿美元（2.70亿新元）的“中东欧投资基金”后，台湾星期二（1月11日）宣布再设立10亿美元的融资基金，推动台湾与立陶宛双边企业的合作。此举除了支持立陶宛以外，也是台湾“强化欧洲链接计划”的一部分。

据彭博社和美国之音综合报道，台湾国家发展委员会主任委员龚明鑫星期二在与立陶宛经济与创新部长阿尔莫奈特（Aušrinė Armonaitė）举行的视频会议上宣布，国发会在设立2亿美元的“中东欧投资基金”的基础上再加码提供10亿美元的融资基金，提供给台湾或是立陶宛的企业。

龚明鑫介绍，投资基金和信用贷款将促进双方加强合作。投资和信贷基金可用于任何有利于台湾和立陶宛产业发展的计划。

他说，愿意到立陶宛投资或是与立陶宛有合资企业的台湾厂商，以及与台湾有合作关系的立陶宛厂商，都可以申请这些基金。

立陶宛经济部长阿尔莫奈特指出，立陶宛计划今年初春在台北设立贸易办事处。

另外，德国联邦经济事务和气候行动部国务秘书布兰特纳（Franziska Brantner）周二抵达立陶宛，讨论中国大陆对立陶宛企业和跨国公司的压力，这些跨国公司被迫终止与立陶宛的合作，或冒着被中国大陆海关限制的风险。

立陶宛外交部长兰茨贝吉斯（Gabrielius Landsbergis）与布兰特纳会面后说：“立陶宛正在与欧盟机构及成员国密切合作，以解决这个对整个欧盟十分重要的问题，我将在周五于法国举行的非正式会议上与其他欧盟国家外长讨论这个议题。”