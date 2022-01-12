南京大学拟巨资宣传校庆 官媒：国际宣传也是要做好的一门课

南京大学上周五（7日）公布建校120周年校庆方案，拟在《自然》杂志（Nature）刊登不少于12个版面的校庆特刊，预算120万元（人民币，下同，约25.4万新元），引发网民热议。央视网今天发表评论称，中国高校要有“硬”实力，也需要“软”实力和“巧”实力。做好国际宣传，讲好中国大学发展的故事，也是需要做好的一门课。

南京大学官网公布上述采购公告后，被一些网友质疑，花大量经费做校庆宣传是否值得。南京大学校庆筹备办公室上周日（9日）回应称，学校是以开放节俭的理念办校庆，花120万元拟刊发校庆宣传稿，只是一个意向，且不会乱花钱。

央视网今天发布的网评文章说， 每个领域都有自己的运行逻辑和门道，南京大学这笔“账”要从高校学术的角度来计算。《自然》杂志是世界上历史悠久的、全球自然科学界的顶级杂志，刊登的内容有较高的学术门槛。校庆期间在《自然》杂志刊登相关文章，南京大学不是“首开先河”，此前有同济大学、南开大学、兰州大学、厦门大学、四川大学等高校在各自校庆之际，通过《自然》杂志刊登过专辑和文章。这是国内高校和《自然》杂志相互认可的结果。

网评文章还说，近年来，中国大学的崛起势头，与在全球学术界的话语权、影响力存在一定的不匹配。做好国际宣传，讲好中国大学发展的故事，也是需要做好的一门课。从此次事件来看，在硬件建设上，南京大学一直下大力气投资：从教育部直属高校2021年预算经费看，南京大学有86亿元，排名第18位；从南京大学2022年前五批政府采购意向看，包含不少硬件建设，比如预计投资1亿元改造浦口校区宿舍，预计投资1864万元改造基础实验室，预计投资1872万改造图书馆等。

网评文章说，购买《自然》杂志版面的120万“外宣费”，是其中最小的一笔。广而告之，不意味着都是作秀，关键要把钱花在刀刃上，产生实实在在的效果。这120万元经过严格的审批与公示，符合法规和社会公开流程。《自然》杂志的阅读群体，多为自然科学界的精英研究者。南京大学应精心打磨特刊的内容，利用好宝贵的版面资源，展示传播本校优势科研成果以及学校的科研环境和资金实力，提升国际影响力和话语权，为学校在全球范围争取到更好的师资、生源和合作机会，服务于“努力建设中国特色世界一流大学”的总目标。

网评文章说，科研领域的投资性价比问题，需要用理性眼光看待。有时候引进一位业界专家或一个成功的合作机会所带来的价值，不仅能收回成本，甚至可以“反哺”学生。相反如果违反专款专用原则，把对外宣传款项挪用在其他领域，也属于违规。“实力为王”是亘古不变的真理。自身实力不济的时候，花再多的钱打广告也是做无用功。拥有过硬的学术、科研实力后再进行对外宣传，才不会“打肿脸充胖子”般的尴尬和突兀。

文章最后说，相信中国会有更多的大学既“把论文写在祖国大地上”，推出更高质量的学术科研成果，服务于国家建设，同时又能屹立于世界大学之林，拥有更大的话语权，传得出响当当的中国学术好声音。