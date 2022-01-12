河南新增118本土病例 孙春兰要求早日实现社会面“清零”

中国国务院副总理孙春兰到河南调研指导防疫工作时说，应采取针对性更强的举措，早日实现社会面“清零”。

据新华社昨天（11日）报道，孙春兰本月8日从陕西赴河南调研指导防疫工作，先后到疫情较重的郑州市二七区和中原区、许昌市禹州市、安阳市汤阴县，深入暴发聚集性疫情的超市、工厂、学校以及隔离场所，了解流调溯源、社区管控等情况。

孙春兰强调，要贯彻中国国家主席习近平关于疫情防控的指示，落实国务院总理李克强要求，实行科学管控，采取针对性更强的举措，加快筛查、流调、隔离，尽早发现和管控风险人员，早日实现社会面“清零”。

孙春兰称，郑州疫情总体趋稳、防控效果开始显现，要实施差异化分区核酸筛查，尽快排查出散在的感染者和风险人员。她要求当地政府做好封控小区群众的生活物资保障、基本就医需求，保障民众诉求得到解决。

孙春兰强调，奥密克戎毒株传播快、传染力强，对安阳现有的防控措施是个考验。她要求进一步提高核酸检测、流调排查的效率，采取严格管控措施，尽快阻断传播途径，严防疫情外溢扩散。

据河南省卫生健康委消息，河南昨天新增冠病本土确诊病例118例，其中安阳市65例、许昌市41例、郑州市12例；无新增无症状感染者和疑似病例。

河南安阳市官方前天通报发现两起奥密克戎本土病例，与天津现有疫情属于同一个传播链。感染源为上月28日从天津市津南区返回安阳市汤阴县的一名在校大学生。

河南省安阳市前晚也发布通告，为防止奥密克戎病毒疫情扩散蔓延，尽早把疫情圈住封死捞干扑灭，将进一步加强疫情防控，暂停人员流动，并开展全员核酸检测。