民调：逾六成港人指立场停运影响新闻自由

2022年元旦前后，香港两家知名度较高的独立网媒《立场新闻》及《众新闻》一周内先后宣布停止运作。香港民意研究所上星期五发表首份针对《立场新闻》及《众新闻》停运的民意调查，结果显示，超过六成受访者认为，香港新闻及资讯并不自由；另有54%受访者认为这两家网媒停运后，会减低香港政府日后的问责及廉洁度。

据美国之音报道，香港民意研究所发表首份针对《立场新闻》及《众新闻》停运的民意调查。这项调查透过网上问卷成功访问7745名12岁或以上的香港市民。

结果显示，接近62%的受访者认为，《立场新闻》及《众新闻》停止营运后，香港的新闻及资讯不自由，另有31%受访者认为自由，5%表示一半半。

以政治取态区分，6,487名自称民主派支持者当中，98%认为《立场新闻》及《众新闻》停止营运后，香港的新闻及资讯不自由。而768名自称非民主派支持者当中，37%认为《立场新闻》及《众新闻》停止营运后，香港的新闻及资讯不自由，认为自由的占大多数有52%，另有8%表示一半半。

香港中文大学中国研究中心兼任讲师叶国豪在记者会上分析，调查结果反映，香港社会对新闻自由的看法好像有两个世界，不同意识形态的市民，对新闻自由或者新闻工作者在社会上扮演什么角色，有不同看法。非民主派支持者仍然有超过一半会觉得，现在香港的新闻或资讯都还是很自由，但民主派支持者有98%认为不自由。

叶国豪说，在1997年主权移交前，香港社会对新闻自由的看法没有出现这种意见分歧得这么严重的现象。

叶国豪介绍，有接近四成的非民主派支持者认为《立场新闻》及《众新闻》停止营运后，香港的新闻及资讯不自由，反映国安法实施之后，就算不赞同《立场新闻》、《众新闻》或者《苹果日报》的言论，但是他们都会感到，香港的言论空间已经改变。

调查亦发现，54%受访者认为，《立场新闻》及《众新闻》停运后会减低香港政府日后的问责及廉洁度。

叶国豪说，这个问题反映这些独立网媒停运后出现的政治后果，尤其香港一直以来都是一个“半民主”的社会，传媒监察发挥重要的影响，在《立场新闻》及《众新闻》停运后，疫情反弹的情况下，有几十名高官及立法会议员，怀疑违反当局防疫呼吁，出席港区人大代表洪为民的百人生日派对，事件反映缺乏传媒监察对香港廉洁带来的影响。

叶国豪强调，调查发现就算非民主派支持者，都担心缺乏传媒监察，会影响香港的廉洁。

叶国豪说：“就算是非民主派支持者的受访者，它都有三成就算是未有过半，因为超过一半觉得是不会影响（香港的廉洁），但是我自己就会觉得必须要看长远的发展、长远的影响，我觉得长远来讲，减少了传媒的（监察），当然传媒都有不同的立场、有自己的态度，但是我们一个健康的社会，应该有那种包容有不同的声音，可以对政府公共的政策、对高官的监察、对社会的发展，有一定的监察的。”

叶国豪表示，长远而言如果香港缺乏独立的新闻媒体监察政府的运作，对民主及经济发展都不理想。

叶国豪说：“如果我们见到愈来愈多新闻的传媒或者朋友、或者机构，因为香港政治或者社会的变迁的变化，终止它的营运，我会觉得长远来讲对香港民主的发展，是不理想的。”

香港民意研究所副行政总裁钟剑华表示，香港在1970年代初期，成立廉政公署后，加上传媒的监察，严重的集团式贪污几乎绝迹，他担心如果传媒的空间收窄，将来出现贪污腐败的机会可能会增加。

调查也显示，踏入2022年，有超过一半人受访者估计，用于接收香港本地新闻资讯的时间整体会减少，另有31%受访者表示不变。

叶国豪指出，如果市民接收新闻资讯是一种社会情绪的表现，调查结果反映香港社会处于一种非常悲观的情绪，尤其是民主派支持者，减少接收新闻资讯的比例较高。

时事论员黄伟国分析，最近的高官议员疫情下出席百人生日派对事件反映，就算独立传媒相继停运，不代表市民对港府的信任会有所增加，只会换来更大的质疑。