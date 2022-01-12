台多部门通宵搜索堕海F-16V战机机师未果

台湾空军嘉义基地一架F-16V型战机昨天下午坠落嘉义县外海，台湾多个部门包括国搜中心、海巡、嘉义县、市消防局均派人出动通宵搜索，但至今晨仍未寻获机师。

根据联合新闻网报道，台湾陆海空持续搜救上尉飞官陈奕。陆海空军与海巡署、嘉义县消，昨于鳌鼓湿地北侧堤岸哨站成立前进指挥所，根据中央气象局资料目前东石沿海气温接近13度，体感温度约10度，但空军C-130运输机仍不间断，以5分钟频率于推测事发海域上空投放照明弹。警消也派机动车辆堤岸旁待命。

据了解，海军稍早派出水下作业小组已趁涨潮时回岸，但是否有所斩获仍待进一步确认，目前海水纬温度低，军方未再派员潜水，海巡署稍早假设高功率探照灯也已先撤离，与嘉义县警消仍有多部机动车辆于现场待命。

据中央气象局资料显示，今天东石乡海边下1波退潮将出现在中午12点22分左右，知情人士透漏，海水气温高，军方届时将派员下海打捞，把握黄金72小时望能盼到契机。

台湾空军耗资1100亿元新台币（新台币，下同，54亿新元），由美国洛克希德—马丁公司与汉翔将现有1990年代推出的141架F-16A/B旧战机，升级为F-16V，全部飞机的升级将于2023年完成。

其中64架于去年11月18日在嘉义空军基地举行的性能提升接收装备典礼上，交付台湾空军第四战术战斗机联队。