马化腾：腾讯只是一家普通公司随时可以被替换

据《晚点 LatePost》报道，腾讯总裁马化腾在去年底的员工大会上说，腾讯只是国家社会大发展期间的一家普通公司，是国家发展浪潮下的受益者，并不是什么基础服务，随时都可以被替换。

马化腾在会上对去年发生的一系列变化表达了自己的想法。他说，腾讯未来在服务国家和社会的时候，要做到不缺位、做到位、不越位，做好助手、做好连接器。

综合中国基金报、财经网等报道，港股去年经历了惨淡的一年，恒生科技指数年跌幅达32.70%，但港股公司仍未停止回购步伐。在港股刚过去的几个交易日中，包括腾讯、小米等正加码回购公司股票。

腾讯控股更是耗巨资回购，1月5日至1月10日累计回购耗资8.14亿港元（约1.41亿新元）。腾讯公告昨天回购44万股股份，价格区间为454.2港元至461.8港元，耗资约2.02亿港元。

彭博亿万富豪指数显示，在监管风暴的背景下，中国最富有的10位科技大亨，2021年净资产合计蒸发800亿美元。

彭博亿万富豪指数显示，拼多多公司创始人黄峥今年的损失最大，一共损失429亿美元，小米公司创始人雷军排名第二，财富缩水145亿美元；阿里巴巴创始人马云位列第三，财富缩水126亿美元，马化腾则位列第四，财富缩水101亿美元。