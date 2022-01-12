朱立伦称将扩大国民党决策圈

国民党四大公投、中二补选与罢昶三连败，对于中广董事长赵少康扩大决策圈的建议，党主席朱立伦今天上午受访时回应称“绝对扩大”。

据联合新闻网报道，朱立伦说，未来不管是党的提名还是政策，欢迎赵少康、高雄市前市长韩国瑜、新北市长侯友宜、台中市长卢秀燕等人来共同决策。

朱立伦说，“党是属于大家的，不是属于我个人的，我们一起来”。他说，除了上述重要领导人以外，也开放听取更多人的意见。

朱立伦说，国民党的路线永远是坚持中华民国，党的路线永远是爱台湾，党的路线一定要获最大多数，尤其是中间选民的支持，更多年轻人的认同。走进基层让党员、支持者发声，这就是国民党现在应该要做的事情。

对于基层出现要求他下台的声音，朱立伦说，个人不重要，“所有的责难都应该向我来”，并称“选输了被骂是应该的”。

国民党一个月内连尝三次败绩。台中第二选区立委补选，朱立伦拜托前立委颜宽恒参选，最后不敌执政的民进党以“国家队”猛烈轰炸败北；台北市中正、万华区无党籍立委林昶佐罢免案，更是在蓝大于绿的政治版图中以不到4000票失败。加上去年底四大公投被民进党逆转胜，国民党连三败，士气低迷。

国民党主席朱立伦在补选和罢免过程中未积极辅选，失败后又一度不见踪影，态度令蓝营基层炸锅，要他下台负责，还有人喊出“朱下韩（韩国瑜）上”的口号。

