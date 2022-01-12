中国GDP超万亿城市增至24座

中国城市GDP“万亿俱乐部”再迎扩容，城市竞争版图迎来微妙变化。东莞2021年GDP突破万亿元大关，成为第24个万亿之城。而北京GDP超过4万亿元（人民币，下同，约8000亿新元），成为全国首个官宣的4万亿元城市。

据中新财经报道，东莞1月11日在政府工作报告中官宣了两个“荣耀时刻”：东莞成为地区生产总值过万亿元、人口超千万的城市。至此，东莞成为中国第24个GDP超过万亿元的城市，人口也突破千万。

从时间顺序来看，2006年上海GDP率先超过万亿元，2008年北京GDP破万亿元，2010年广州GDP破万亿元，2011年深圳、天津、苏州、重庆4个城市GDP突破万亿元，2014年武汉、成都GDP超过万亿元，2015年杭州GDP超过万亿元，2016年南京和青岛GDP突破1万亿元，2017年无锡、长沙GDP破万亿元， 2018年宁波、郑州GDP突破万亿元，2019年佛山GDP总量突破万亿元，2020年福州、泉州、南通、合肥、西安、济南GDP突破万亿元，2021年东莞GDP突破万亿元。

需要说明的是，东莞可能是2021年唯一晋级“万亿俱乐部”的城市。在东莞之后，烟台、常州、徐州、大连、唐山等“后备军”城市，GDP多在7000亿量级，距离万亿元尚有一定距离。

从24座万亿之城的分布区域来看，南方遥遥领先，其中，18座位于南方，六座位于北方。

从所属省份来看，随着东莞成为万亿之城，广东拥有的万亿城市也达到了四座，分别为深圳、广州、佛山、东莞。

至此，广东拥有的万亿之城数量赶上了江苏。江苏2020年就拥有了四座万亿城市，分别为苏州、南京、无锡、南通。南通是2020年晋级的城市。