香港至少30人接种过期复必泰冠病疫苗

奥密克戎毒株在香港社区传播引发新一波疫情，香港也正加快疫苗接种速度，不过香港昨天（11日）发生市民施打过期疫苗事件，至少30人受影响。

综合《星岛日报》和香港01报道，为加快疫苗接种，香港安排私营医护机构参与复必泰疫苗接种先导计划，其中新都医疗服务有限公司于九龙和新界等地区提供六个接种点。不过，由该医护机构开设的天水围嘉湖山庄新北江商场接种点，昨天出现有市民投诉接种过期复必泰疫苗的情况，初步估计受影响人士超过30人。

据悉，该医护机构近日按惯例为市民接种疫苗后，将已接种的疫苗批次告知卫生防护中心，以申请所需资助，但过程中却被防护中心发现所涉及的批次已经过期，因而揭发事件。涉事的复必泰疫苗一支过期数小时，另有四支过期一天，有关人士已通报卫生防护中心，防护中心暂未对事件作出回应。

香港呼吸系统专科医生梁子超接受采访时称，疫苗上的期限为药厂提供的保质期，过期仅代表药厂未能确保质量没有受影响，不代表疫苗本身一定失效或带来副作用，最多只是效用减弱。

至于接种过期疫苗，是否需要补接种，梁子超称，由于难以确定疫苗是否失效，倘若接种时间相隔太短，有机会增加患上心肌炎的风险，故建议受影响人士照原定时间打第二针，隔三个月再补接种。

除涉事的新北江诊所，观塘、屯门及元朗等共有六间提供复必泰疫苗接种的诊所，目前暂未得知这些诊所使用的疫苗是否属同一批次。