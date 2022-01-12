河南一检验中心负责人实施引起病毒传播行为被立案

中国核酸检测服务龙头企业金域医学旗下一家子公司、郑州金域临床检验中心的区域负责人违反传染病防治法规定，实施引起冠病病毒传播的行为，被警方立案侦查并采取强制措施。

河南省许昌市警方今天（12日）在官方微博通报称，经公安机关调查，郑州金域临床检验中心有限公司区域负责人张某东违反传染病防治法规定，实施引起新型冠状病毒感染肺炎传播或者有传播严重危险的行为。

禹州市公安局于本月10日对张某东以涉嫌刑事犯罪立案侦查并采取强制措施，该案目前正在进一步办理中。

警方通报并未透露该负责人的具体违法细节，消息公布后一度登上微博热搜榜，网民纷纷在中国社交平台猜测，究竟该负责人实施了何种引起病毒传播的危险行为。

金域医学今天中午在官方微博发布声明回应称，公司当地工作人员本月10日接受公安机关调查问询，目前仍在调查阶段，未有结论。

声明说，有关郑州金域一员工涉嫌违法一事，公司正调查具体情况，集团高度重视，正积极配合对事件进行调查，及时向公众公布调查结果。

郑州金域临床检验中心有限公司是上市公司金域医学全资子公司，据金域医学官网消息，郑州金域临床检验中心成立于2008年1月28日，是该集团的第五家子公司，也是河南省率先具有医疗机构执业许可证的第三方医学检验机构，为1300多家医疗机构提供检验服务。

河南省是中国本轮疫情焦点之一，据河南省卫健委消息，河南昨天新增本土确诊病例118例，其中安阳市65例、许昌市41例、郑州市12例。

河南安阳市前天也通报发现两起奥密克戎本土病例，与天津现有疫情属于同一个传播链。