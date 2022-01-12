台学者吴叡人被港媒点名违国安法 台中研院：无法认同

港媒《大公报》点名台湾中央研究院学者吴叡人有关文章鼓吹港独、涉嫌颠覆政体，违反《香港国安法》，成台湾第一个被点名触法的学者。台湾中研院今天（12日）发声明称，无法认同港媒报道，呼吁学界一同维护民主人权。

据台湾《自由时报》报道，吴叡人上周六（8日）就此表示，《大公报》此举不仅针对个人，还要清算主办奖项的香港记协等组织。

中研院今天发表声明称，该院秉持学术独立及自主，坚信自由、民主、人权等普世价值，并捍卫研究人员的言论自由，支持研究人员为促进普世价值而努力，该院无法认同港媒对吴叡人的指控，呼吁全体学界人士共同维护民主政治基本人权。

《大公报》上周四（6日）全版刊登《记协无视法纪、煽“独”撑暴》报道，指香港记协、香港外国记者协会（FCC）、以及已撤出香港的国际特赦组织香港分会举办的“人权新闻奖”是香港回归前港英政府埋下的政治"地雷"，指去年多个获奖作品涉及抹黑警队及中央政府，当中“台独”分子吴叡人一篇鼓吹“港独”的文章获得优异奖。

报道说，吴叡人这篇题为《致一场未完的革命》的文章充斥鼓吹"港独"、煽动暴力的言论，包括"光时"、"独立"、"夺取自治权"等，并称"香港自主选择结盟对象来围堵中国"，煽动颠覆国家政权。

报道还提到，吴叡人与罗冠聪、郑宇硕等乱港分子关系密切，2018年在台湾民主基金会论坛上，煽动港人对抗国家。

报道还引述法律专家称，吴叡人文章涉嫌干犯《香港国安法》20条“分裂国家罪”或第22条“颠覆国家政权罪”或刑事罪行条例第9、10条的“煽动意图罪”，至于主办方或涉触犯刑事罪行条例“煽动意图罪”，促请警方调查。