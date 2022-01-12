分析：若中国无法遏制疫情 全球供应链将受重大挑战

中国出现多起变异株奥密克戎（Omicron）病例，在供应链引发不安。分析认为，如果中国无法遏制这种快速传播的变种病毒，制造商和运输商就得做好全球最大贸易国内部将出现供应中断的准备。

彭博社发表文章指，在2020年和2021年，中国清零战略意味着工厂可以在整个疫情期间保持开放生产各种产品（从医疗设备到笔记本电脑等），应对消费者的强大需求。但是自10月中旬以来，中国每天都有本土确诊病例，而且可能需要更严格的防疫限制措施来遏制奥密克戎的传播，随着更多城市进入封锁下，对港口和工厂势必产生连锁反应。

到目前为止，中国还没有面临其他地方出现的问题，例如澳大利亚或者日本出现部分食物短缺 , 或者美国上周估计有500万名劳工因病请假在家。但随着中国准备在下个月举办冬奥会以及今年晚些时候的一系列政治活动，不可能放弃清零政策，政策制定者必须决定增加多少限制措施，并判断这将如何打击已经放缓的经济和全球贸易。

Gartner在悉尼的供应链专家奥康纳（Thomas O’Connor）说，现实情况是，中国仍然是全球制造业的中心。如果中国因疫情相关的挑战出现重大的制造或物流停摆，将对全球经济环境产生巨大影响。

最近几周，中国各地出现德尔塔和奥密克戎变异株的零星病例，已经引发在宁波的中国最大港口之一附近的服装厂停工，在封城的西安也有芯片制造商的生产受到影响，周二也有第二个城市封城。

还有其他城市也面临一些限制，深圳当局周二收紧对进入该市的车辆限制。外界担忧邻近的亚洲最大集装箱港口之一盐田港货物进出速度可能放缓，该港口去年在爆发疫情后曾经局部关闭一个月。