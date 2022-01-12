分析：喜马拉雅桥梁工程或引发新一轮中印紧张关系

印度和中国之间在拉达克喜马拉雅地区的紧张再度升温，起因是中国在拉达克东部班公措湖边上修建一座新桥。分析人士说，印中之间可能继续发生小规模冲突。

据美国之音今日（12日）报道，公开资源情报分析人士西蒙（Damien Symon）在推特上分享了一张当地卫星照片，显示一个桥梁结构将班公措湖的两岸连接起来。

瑞典乌普萨拉大学（Uppsala University）和平与冲突研究系负责人斯温（Ashok Swain）教授说，这明确显示中国没有计划从2020年控制的印度地区撤出。

斯温强调说，印度缺乏迫使中国同意降低紧张局势的军事力量。他说，中国在边境冲突升级中占了上风，印度总理莫迪的政治计算迫使他降低了中印边境危机的重要性。在这个背景下，脱离接触是印度能希望取得的最好结果。

中国同时被指在印度一侧建立定居点。印度批评中国在东拉达克地区建立一座桥。

印度外交部发言人巴奇（Arindam Bagchi）说，政府一直在密切观察中国在班公湖修建一座桥的说法，“这座桥的地址已经被中国非法占领了将近60年”。

中国外交部发言人汪文斌在记者会上说：“我想强调的是，中国在其领土上的基础建设完全是在主权范围内，目的是保护中国的领土主权以及中印边境的和平稳定。“

史汀生中心中国东亚研究共同主任孙韵认为，两国之间关系紧张的根本原因是领土争端，双方希望推动他们各自的立场并加强他们的领土声索。孙韵说，中国也能就争议地区内的印度建设提出自己的抱怨。结果就是典型的基建竞赛，类似于武器竞赛。

专家说，这座新桥的目的是确保必要时加快军事行动，把与对方的距离减少大约125公里。2020年早些时候，印度军队夺取班公错湖南岸凯拉什山脉的控制，让中国遭受了挫折。

威尔逊中心亚洲计划副主任库格尔曼（Kugelman）说，这个中国军队的新交通基础建设很重要，它有助于中国与印度再次摊牌时，摆出更强的姿态。

库格尔曼说：“既然边境没有清楚地确定，并在不同地区存在争议，那任何新的行动，即使单独来看完全是无害的，也会被另一放看作是问题，或者是挑衅。印中关系在拉达克危机过去将近两年后依然紧张，新的危机就很容易产生。这也是为什么对话是重要的，尤其是两军对话，预先排除新危机的可能性。”

前印度陆军军官和多本书籍的作者梭尼（Pravin Sawhney）说，中国军队正在拉达克的边境地区建设一个永久定居点、训练阵地和一个作战基地。他说，“这个湖的大约75%目前在中国一侧，中国新桥背后的企图似乎是占领整个湖泊。”

印中之间再次紧张的另一个原因是印度正在画的新地图显示拉达克是印度领土，中国声索的某些地区显示是印度地区。梭尼说，“中国对此不满。”

分析人士说，此外，类似这种在中方一侧的灰色区域的行动可能会在任何时候达到临界点，显示近期会爆发战争。梭尼认为，中国军队在2023年前将为冲突做好准备，实际爆发战争仅仅是时间问题。他说：“印中爆发战争不能排除。”

哈德逊研究所印度南亚未来倡议计划主任潘德（Aparna Pande）强调，印中边境有20万军队对峙，将会永远紧张。可能会继续爆发小型冲突，但不一定是战争。

潘德认为，中国在边境地区、南亚和印度洋地区越是具有进攻性，印度就越会反击，并深化与美国及其盟国的结盟。中国越不具有进攻性，印度就越会继续采取骑墙和平衡政策。

与潘德的看法不同，保卫民主基金会兼职研究员辛格尔顿（Craig Singleton）认为，中国领导人显然对新德里与华盛顿深化关系感到不安，更不用说东京和堪培拉了。

中国在中印边境地区维持活跃的存在，并寻求对印度的影响力，中国可能试图胁迫印度领导人做出政治让步。

辛格尔顿认为，中国正试图建立对印度的影响力，手段是在不肆意进行扩张主义的同时，也不让印度取得领土完整。他说，目前不清楚的是，中国领导人在面临严峻的国内经济挑战和在国际舞台日趋被孤立的同时，在多大程度上仍愿意惹怒印度。

印度中国已同意恢复第14轮军事谈判，预计1月12日举行。双方看守实际控制线敏感地区的军队目前超过五万人。