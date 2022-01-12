台音乐人创演新歌被指“统战” 国台办：认祖归宗无法离间

由萧敬腾、欧阳娜娜、陈立农等台湾歌手献唱、方文山作词的《我们同唱一首歌》引发两岸关注，被民进党形容是“统战”， 参与创演的台湾音乐人遭到不同程度的网络攻击。大陆国台办发言人朱凤莲今天说，这首歌充分展示了台湾同胞思乡盼团圆、两岸同胞血浓于水的骨肉亲情，他们对祖国的感情、表达认祖归宗的思念，是任何人离间不了、打压不了的。

根据央视新闻客户端消息，朱凤莲在国台办例行新闻发布会上表示，《我们同唱一首歌》这首歌，由台海之声和看台海制作推出。她听了几遍，很赞同台湾网友的一句评论，这是两岸音乐人送给大家的“一份新年礼物”。

朱凤莲说，这首歌以台湾三兄妹凭借半张族谱到福建寻找祖籍地为背景，两岸音乐人用心用情创作演绎，充分展示了台湾同胞思乡盼团圆、两岸同胞血浓于水的骨肉亲情。“寻根路，你我对话，穿越了海峡，两岸从来是一家”，透过这首歌，期待海峡两岸的同胞们不仅一同唱歌，更是一起寻根，一起打拼。

谈到这首歌在台湾受到一些绿媒和网军攻击，朱凤莲认为，对于两岸的亲情，对于两岸的联结，任何造谣扯谎、恶意煽动、挑拨生事，都是苍白的，台湾同胞堂堂正正表达对祖国的感情、表达认祖归宗的思念，是任何人离间不了、打压不了的。

中国大陆本月2日发布全新歌曲《我们同唱一首歌》MV，萧敬腾、欧阳娜娜、陈立农等歌手皆献唱，而填词则是由台湾天王周杰伦过去的御用作词者方文山完成，让台湾网民大吃一惊，并感叹“人民币真香”。

《我们同唱一首歌》歌词内容写道“落叶归根是唐山”、“海峡两岸从来是一家”、“都拥有同祖先的名字”等，MV在福建、台湾两地取景，并制造两岸遥望的情境。

对于方文山的参与，有台湾网民惊讶问道“方文山也去大陆发展了吗？”还有网民说，“人家讲的海峡另一边说不定是美国阿”、“原形毕露而已”。