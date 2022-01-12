台两渔场被大陆检出禁药 国台办否认杀鸡儆猴

针对中国大陆以台湾石斑鱼被检出含禁药成分为由，暂停受理来自台湾两家养殖场的活鱼报关，台湾农委会渔业署今天（12日）称，采样送验后未检出相关禁药成分、皆合格，后续还将检视供应链环节。大陆国台办回应事件时则说，此举合理、正当，目的是保护大陆消费者健康安全，不存在杀鸡儆猴的意思。

新华社本月6日报道称，大陆海关署去年12月30日通报，厦门海关从台湾地输大陆活石斑鱼中检出禁用药隐性孔雀石绿和隐性结晶紫，暂停受理台湾王志义养殖场和戴兆钟两家养殖场活鱼，并对其他台湾活鱼加强检疫。

据中新网报道，国台办发言人朱凤莲今天针对上述事件回应说，厦门海关近期从台湾输入的两批石斑鱼中检出禁用的两种药物在鱼体内和环境中可长时间存在，有致突变、致畸和致癌的危险。此外，这两批石斑鱼中还检出了限制用药物土霉素超标。

朱凤莲说，大陆有关部门依法暂停上述台湾地区两家养殖场活鱼输入，是合理、正当的举措，目的是保护大陆消费者健康安全，不针对任何养殖户，完全不存在杀鸡儆猴的意思。

另据台湾中央社报道，台湾渔业署称，经渔业署与屏东县政府到可能涉案养殖场采样送验，结果未检出相关禁药成分，并于今天发布上述检验结果。

渔业署副署长林国平说，基于科学检验追踪结果，已持续追查活鱼船业者提供同航次其他养殖场名单，将依法与地方政府就可能涉案养殖场做移动管制，进一步追踪调查，以厘清案情，并尽快对外说明调查结果。