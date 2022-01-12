报告：毕业月入过万人民币中国本科生不到一成

麦可思研究院今天（12日）发布的最新研究报告显示，中国仅4.3%的2020届本科生毕业半年后月收入超过一万元（人民币，下同，约2122新元）。这说明，对大多数应届毕业生来说，毕业即获得过万元月收入的想法不切实际。

据第一财经报道，麦可思研究院发布的《2021年中国本科生就业报告》显示，超七成本科生毕业起薪在3000至7000元之间。其中，2020届本科生毕业半年后月收入在5000至6000元的比例最高，为21.2%。其次是4000至5000元，占比为20.3%。两者累计占比超四成，即10个本科毕业生中有四个起薪在4000至6000元之间。

研究显示，毕业起薪过万的毕业生主要集中在信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，建筑业及电子电气设备制造业，其对应的专业类主要为计算机类、电子信息类、工商管理类、金融学类、土木类、管理科学与工程类、建筑类等。

根据国家统计局发布的2020年城镇非私营单位在岗职工平均工资数据，去年中国平均工资最高的三个行业分别为信息传输、软件和信息技术服务业101281元，金融业82930元，科学研究和技术服务业72233元，分别为全国平均水平的1.75倍、1.44倍和1.25倍。

其中，信息传输、软件和信息技术服务业，也可称为数字经济、信息经济。除了游戏、电商等互联网企业外，信息传输、信息技术行业包括了移动、联通、电信这些国有大企业。这其中，互联网企业尤其是大厂又广受关注。

前述报告显示，尽管毕业半年后仅少数人可以获得过万的月收入，但五年后月入过万的比例已超四成。数据显示，2015届毕业生毕业五年后，有44.6%的本科生月收入过万。其中，薪资在10000至20000元的占比最高，为35.5%。薪资在20000元及以上的比例为9.1%。毕业五年后已有近一成本科生月收入超两万元。

就业满意度反映的是毕业生对就业现状的认可程度，薪资是影响毕业生就业满意度的重要因素。数据显示，毕业五年后月薪过万人群就业满意度为80%，远高于未过万人群（71%）。

