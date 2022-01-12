独派团体称朱立伦有功于“台湾国” 力挺其留任

国民党选战接连失利，统派团体“蓝天行动联盟”要求党主席朱立伦下台。另一边，独派团体“台湾国”则称朱立伦“功在台湾国”，力挺其留任。

据台湾中央社报道，国民党今天（12日）下午召开中常会，讨论党的路线、政策等。上述统独团体都来到国民党中央党部外，双方人马中间虽有警力隔绝，但仍爆发零星口角冲突，场面一度警张。

蓝天行动联盟主席武之璋认为，朱立伦须为坠楼身亡的前立委庞建国负起全责。他说，基层党员正因为看不到国民党的希望，才做出激进行为，朱立伦这个主席位子已经做不下去，应立即下台。

蓝天行动联盟副主席钱达则呼吁韩国瑜站出来领导蓝营群众走向街头，跟民进党拼命，也希望党主席能带领大家上街，“没勇气就下台”。

独派团体“台湾国”理事长陈峻涵则称，国民党在四项公投及台中立委补选与林昶佐罢免案全输，领军的朱立伦颜面无光，投票结果让人民看清国民党的本质。

陈峻涵说，德不配位的朱立伦算是有功于台湾人民，为表示感谢，他们特别赠送感谢函，希望朱立伦继续留任国民党主席。

国民党一个月内接连在四大公投、台中市第二选区立委补选、无党籍立委林昶佐罢免案中败下阵来。党主席朱立伦在补选和罢免过程中未积极辅选，失败后又一度不见踪影，态度令蓝营基层炸锅，要他下台负责，还有人喊出“朱下韩（韩国瑜）上”的口号。