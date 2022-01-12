国民党连败“朱下韩上”？韩国瑜：莫散了团体

台湾在野的国民党在公投、罢免、补选连吞败仗，党主席朱立伦面对内外交逼，甚至有“朱下韩上”的呼声，前高雄市长韩国瑜今天（12日）首次回应称，“莫散了团体，休灰了志气”。

继四大公投被民进党完败后，国民党又在台中第二选区立委补选及立委林昶佐罢免案上重挫，党内外检讨声音不断，加之朱立伦在失败后第一时间神隐，让国民党基层士气低迷，甚至出现“朱下韩上”的呼声。韩国瑜今天在个人面簿写下25字，首次回应。

韩国瑜在面簿写道，“莫散了团体，休灰了志气，路是对的，就不怕路远，我们一起努力。”

韩国瑜发文后，短时间内已累积3000多则留言，许多网民留言说“国民党没有分裂本钱”、“继续等一个人来团结蓝营”。

另据《联合报》报道，面对指责声浪的朱立伦今天下午在国民党中常会发表讲话时再次强调，所有的失败责难，他一定一肩扛起，但民主制衡的道路绝不放弃，也不能终止。

他说，这次中二补选、中正万华罢昶，“辛苦的、努力的，是大家、是候选人、是各位，做不好的，是我”，虽然党中央定调不希望政党对决，但在这过程中如果有做不好的，他必须负起完全的责任。

他也说，国民党一定要跟台湾主流民意站在一起，国民党的总路线除了捍卫“中华民国”，就是爱台湾、就是要跟民众站在一起。

对于中广董事长赵少康有关国民党应扩大决策圈的建议，朱立伦回应说，这绝对没有问题，不管是赵少康、韩国瑜、侯友宜、卢秀燕，或是各县市长、重要的党领袖，都一起来参与、决策，让党发挥最大的力量。

此外，对于国民党在三连败后可能在台湾更加式微的舆论，大陆国台办发言人朱凤莲今天在记者会上回应台媒提问时说，大陆坚信，岛内反对“台独”、支持两岸关系和平发展、希望台海和平稳定的声音只会越来越大，力量只会越来越强。