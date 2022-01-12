河南安阳多名公职防控不力被处分 61家单位被问责

河南安阳各级纪检监察机关开展督导检查工作，查处防控工作中履职尽责不到位、工作作风不扎实等问题，多名公职人员被处分、61家单位被问责。

根据“清风安阳”微信公众号发布的通报， 截至今天（12日），安阳市共问责61家单位，相关责任人11人，并通报了五起防控工作不力典型问题。

其中包括龙安区卫健委在疫情防控中存在医疗物资（检测试剂）准备不充分、疫情防控相关数据不清、履职尽责不到位等问题。对区卫健委党组书记孙光林给予谈话提醒；文峰区银杏街道办事处在疫情防控中存在大局意识差、不作为、慢作为、推诿扯皮等情况。对银杏街道党工委副书记常志伟给予免职处理。

北关区豆腐营街道办事处在疫情排查中存在工作不认真、不重视，对辖区内返安人员排查不全面、不彻底的问题。对豆腐营街道办事处政法委员、武装部长丁玉献给予诫勉谈话；北关区曙光路街道热电厂核酸检测采样点存在门口群众聚集、现场秩序较为混乱等问题。对文博社区党总支书记、社区主任戚志军全区通报批评；

林州市临淇镇部分核酸检测采样点存在医护人员未按时间节点到岗、业务不熟、未携带检测工具及核酸检测开展缓慢等问题。对临淇镇卫生院院长郝振华给予免职处理。

通报指出，上述问题反映出相关责任单位和工作人员在当前疫情防控形势严峻复杂的情况下，对防疫工作重要性认识不足，对交办或反馈问题整改不积极不深入，存在不尽责不担当不作为等问题。希望全市各级党组织、公职人员要深刻汲取教训、引以为戒、切实筑牢疫情防控的坚固防线。各级纪检监察机关要围绕工作重点，紧盯关键环节开展监督检查，督促各级党组织、党员干部攻坚克难、守土尽责，为打赢疫情防控阻击战、歼灭战提供坚强保障。

据中国卫健委网站消息，河南昨天新增本土病例118例，其中安阳市65例。安阳前晚通告，暂停人员流动，并开展全员核酸检测。