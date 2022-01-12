港政务司长批《经济学人》涉港文章严重误导

香港政务司司长李家超致信英国《经济学人》杂志，谴责该杂志本月8日发布的一篇关于香港的文章是“严重误导”。

《经济学人》本月8日发布了一篇以《香港新届立法会是对民主的嘲弄》为题的文章。文章批评称，中国大陆发布的香港民主白皮书称香港民主在蓬勃发展，但去年12月举办的立法会选举只有“爱国者”能够参加，投票率创历史最低点、香港民主人士被送往监狱、亲民主派媒体被关闭等，这些事件都显示香港的民主已朝“崩溃”（crushed）的方向发展，一个曾经充满生机的城市被蒙上一层阴影。

据《星岛日报》报道，李家超在信中就此回应称，去年举行的立法会选举是公开、公平、诚实的选举，与香港回归以来举办选举的做法一致，得到不同传媒报道；而选出的90名议员来自不同政治背景，全都为国家和香港作出了承诺。他强调，世上无一体制容许“叛徒、卖国贼”进入政治体制。

李家超批评文章指选举受“操控”是没有理据的言论，这样的指控是基于“躲在暗角中的人别有用心的偏见”。他强调，选民仍可以凭借自由意志投票，当局也已立法阻止选举受到操控。

李家超续称，投票权、参选权、言论自由和新闻自由都已在《基本法》中订明。他说，在根据国际公约贯彻这些权利与自由时，都是以不危害国家安全作为大前题。而警方执法都是严格按法律行事，不会考虑疑犯的政治主场、背景和职业。

他强调，没有国家可以垄断民主，民主可以以不同形式实践，民主的成功与否需以人民的生活福祉作为衡量。而香港的民主发展已在《基本法》中订明，要基于香港发展而循序渐进。他强调，外国若尝试将其民主模式强加于香港，这就是不民主的表现。

李家超重申，2019年的反修例运动是“在外国势力干预下推波助澜”产生的结果，不单威胁市民人身安全，也危害社会安全；对法院的恐吓是威胁香港的法治，而《香港国安法》能有效令香港恢复稳定与安全。他称，这些事实都证明了香港人生活愉快，且香港仍继续是开放、安全、有活力的大都会。