北大学者：中国或迎千年来最好30年

北京大学国家发展研究院院长姚洋在2022网易经济学家年会上说，2028年至2030年，中国将超越美国，成为世界第一大经济体，而深圳有望替代硅谷，成为全世界的创新中心。他说，未来30年是中国千年以来最好的30年。

据上市公司资讯平台e公司报道，姚洋提到，当前似乎有一些企业家对未来失去了信心。但从宏观上看，国际资本正在给中国投下YES票。上半年按照OECD（国际经济与合作组织）统计，中国已经吸收了1770亿美元（2391.15亿新元）资金，直接投资占到世界五分之一，中国重新变成世界最大的外资吸引国。

姚洋认为：“中国未来30年是千年以来最好的30年，上一次还得回溯到北宋。因为中国又重新回到世界技术的前沿上了，我相信技术决定一切。”姚洋说，不管是在一般技术领域、中等技术领域，还是在高技术领域，中国都重新回到了世界前列，例如AI、太阳能、电动车。

姚洋预测，10年以内，中国的电动车要重复日本汽车在上世纪80年代走过的路，即大规模出口海外市场。

姚洋说，尽管中国目前在所谓最核心算法层仍然落后于美国，但他相信，五年、最多10年，中国会超越硅谷。因为技术进步要靠应用，没有应用，技术进步的速度就会降下来，而中国的应用场景足够大。姚洋认为，深圳绝对有望替代硅谷成为世界的创新中心。

支撑中国经济长期增长，除了技术进步之外，姚洋认为还有城市化。

姚洋说，未来15年，中国大概还有2亿人要进城，中国人口还要集中。 《十四五规划》里第一次承认“人口和经济活动向中心城市区域集中，是符合规律的”，而且第一次使用“城市化”这个词，而不是城镇化。他预计，未来中国就会形成八大城市圈：珠三角、长三角、武汉、长沙、四川盆地、西安咸阳、郑州、京津冀地区，这七大城市区域可能集中60%-70%的中国人口。他说，只要有城市化过程，资本积累就不会停。

基于以上两点，姚洋预判：2028年至2030年之间，中国将超越美国成为世界第一大经济体。到2049年，中国实现第二个百年目标的时候，人均收入至少达到美国的45%，经济总量超过美国两倍。只要增长速度超过美国1.5个百分点，中国就可以实现这个目标。

另外，对于2022年经济政策，姚洋认为，2022年中国经济政策就会相对宽松，财政政策和货币政策都会相对宽松，特别是在财政政策领域，中央经济工作会议明确指出，有些项目地方政府的项目要先上，要超前上，不要等。

此外，对于房地产政策，姚洋判断，2022年房地产政策会有所松动，对合理的商品房的需求不能再打压，会支持房地产业的健康、有序发展。