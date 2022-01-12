中国去年汽车销量同比增3.8%终结三连降

中国工业和信息化部装备工业一司司长王卫明今天介绍去年汽车工业发展情况时说，中国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了连续三年的下降趋势；同时新能源汽车销售完成352.1万辆，同比增长1.6倍，连续七年位居全球第一。

根据澎湃新闻报道，王卫明在工信部召开的2021年汽车工业发展情况新闻发布会上说，汽车是国民经济的重要支柱产业，产业链长、涉及面广、国际化程度高，当前又处于技术变革、生态重塑的关键时期，保障稳定运行、推动转型升级的任务异常艰巨繁重。

王卫明说，中国汽车工业去年全力保障稳定运行，推动汽车工业平稳向好。积极应对汽车芯片短缺、国内疫情散点暴发对产业链供应链的影响，组建汽车半导体推广应用工作组、保障汽车企业稳定生产工作专班，通过搭建供需对接平台等多种措施帮助企业稳定产业链供应链，并实施“容缺受理、先办后补”等准入管理便企服务措施；动态跟踪重点物料保障情况，建立央地协同机制推动解决关键零部件断点问题。

在新能源汽车方面，中国深入实施《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，持续开展新能源汽车下乡活动，启动换电模式应用试点，优化调整“双积分”政策，启动燃料电池汽车示范应用，推动提升公共领域电动化水平。组建智能网联汽车推进组，编制发布《智能网联汽车道路测试和示范应用管理规范》，开展智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点，加快推进整车信息安全、软件升级、数据记录系统等标准的制定，加速产业化进程。中国去年新能源汽车销售同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一；搭载组合辅助驾驶系统的乘用车新车市场占比达到20%。同时，创新和可持续发展能力进一步增强，动力电池单体能量密度接近每公斤300瓦时、系统能量密度超过每公斤200瓦时，智能网联汽车车载基础计算平台实现装车应用，人工智能芯片算力达到国际先进水平。

此外，中国举办世界智能网联汽车大会、新能源汽车产业发展成果展等等一系列活动，搭建国际化、高水平交流合作平台，深度参与联合国车辆法规协调论坛、世界标准化组织等工作，牵头主导电动汽车安全、动力电池耐久性等全球技术法规制定。中国品牌乘用车去年累计销售954.3万辆，同比增长23.1%，市场份额达44.4%，同比提升6个百分点；汽车整车出口201.5万辆，同比增长1倍，创历史新高。

在完善行业管理体系方面，提出软件升级、功能安全和预期功能安全等管理要求，强化汽车数据安全、网络安全监管，迈出智能网联汽车准入管理的“第一步”。切实用好“工具箱”、主动打出“组合拳”，形成企业准入条件保持情况飞行检查、产品生产一致性监督检查、信访举报核查及信用信息“大数据”监管有机结合的多维度的监督检查体系。

王卫明表示，今年中国汽车产业发展外部环境更趋复杂严峻和不稳定，面临的困难和挑战也在加大，需要进一步坚定信心、创新思路、推动发展。下一步，工信部将全力以赴维护汽车工业平稳健康运行，加大力度推动新能源汽车和智能网联汽车发展，努力提高产业链供应链的稳定性和竞争力。