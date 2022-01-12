下午察：台军机为何频频出事？

就在上周三（1月5日），台湾国防部在面簿宣布：“今天12架F-16V在跑道集结，首次对外公开‘大象走路’的壮盛军容，让你看见空军捍卫领空的能力与决心！”——豪言余音未落，一架F-16V战机昨天就坠海了。

台军F-16战机去年8月就发生过安全事故，昨天坠海的F-16V型号也是去年11月新接装的，才不到两个月就出事。台空军近几年事故频繁，背后的原因众说纷纭，但在中国大陆不断加码的军事施压下，这些意外无疑重挫台军士气。

坠海的F-16V战机

综合《自由时报》、联合新闻网等台媒消息，台空军嘉义基地一架编号6650的F-16V单座战机，昨天下午2时55分由飞行官陈奕上尉驾机起飞执行例行训练，下午3时23分在嘉义水溪靶场周边飞行时，战机光点从雷达上消失。

台空军司令部督察长柳惠千昨天在记者会上说，这架飞机当时在执行对地炸射科目，以照相枪模拟对地炸射攻击，在进行第三个科目时大角度向下快速坠海。军方没看到人员跳伞，也没听见无线电呼叫。

F-16V坠海后，在失联方位附近寻获飞机残骸。（自由时报）

据报道，出事战机上周才参加了嘉义空军基地组织F16-V战机进行的加强战备训练，模拟解放军春节期间进攻台湾。

台军方目前已找到许多散落的战机残骸，但仍未发现飞行员踪迹。由于捡拾到的残骸十分破碎，军方怀疑飞机坠海时发生高速碰撞导致机身解体。

大陆官媒环球网今天称，出事的F-16战机是解放军的“老熟人”，报道引台湾国防部2018年5月11日在面簿发表的一张航拍照片，显示一架台F-16战机跟随在西太平洋实施远海长航训练的解放军轰6K轰炸机。照片或因拍摄角度，将台军F-16显得比解放军轰6K更大。细看照片，该F-16的编号与此次坠海战的均为6650。

目前无法确定，2018年跟随解放军军机的F-16就是昨天坠海的那架，因为也存在重新编号的可能性。另一种推断是，昨天坠落的F-16V是2018年同一架F-16A/B的升级版。

台湾国防部2018年5月11日在面簿发表的一张航拍照片，显示一架台F-16战机（左）跟随在西太平洋实施远海长航训练的解放军轰6K轰炸机。（台湾国防部面簿）

台湾空军第四联队自1997年开始接收F-16A战机，近年以“凤展专案”为代号，耗资新台币1100亿元由美国洛克希德马丁公司与台湾汉翔航空将现有的141架F-16A/B升级为F-16V（Block 20），改良重点在于换装雷达，改装新式任务电脑、座舱仪表、头盔瞄准系统、电战荚舱等。

首批升级完成的64架F-16V战机去年11月18日在嘉义基地成军，当天台湾总统蔡英文还亲自主持了接装典礼。

台空军近年事故频频

台F-16战机已多次发生安全事故。就在前年11月17日，台空军飞行官蒋正志上校自花莲驾驶F-16战机失事。去年8月11日也发生一架F-16战机座舱罩飞脱事件。

台媒统计，自1997年首批F-16战机抵台后，已发生10起安全事故。如果包括其他机型，事故次数就更多。例如去年3月22日，台东志航空军基地所属两架F-5E战机，在飞行训练中、疑因无线电没有听到变换队形指令发生擦撞，一名驾驶伤重不治另一人下落不明。

前年更发生至少四起安全事故，涉事飞机包括UH-60M黑鹰直升机、OH-58D战搜直升机、F-5E战机等。那年10月，台东志航基地飞行员朱冠甍驾驶F-5E战机执行任务时失事坠海殉职，当时朱母在受访时就激动地说：“儿子跟我说，早晚会出事！”——不料朱母一语成谶，不到半年，台军F-5E型战机再次出事。

F-5系列战机在台湾服役超过40年。（互联网）

台湾知名教育工作者吕捷昨天在面簿透露，自已有位60多岁、执飞过S-2T反潜机的退役飞官大哥向他记述，每次到空军公墓“敬礼都敬不完”，有阵子S-2T几乎每两个月就要掉一架，“每掉一架就有四个阵亡”，空军司令跑来视察部队请吃饭，酒过三巡后无奈地说：“我看他X的抽签好了！谁抽到他X的谁飞！”

S-2T在役30余年，于2015年4月20日完成最后一次飞行任务。

背后原因众说纷纭

至于为何台空军近年频频发生安全事故，其中一个原因或许是飞行员的经验不足、操作不当导致。

台湾前空军F-16种子教官黄扬德说，依照航空迷拍摄照片，此次坠海的F-16V减速板是完全打开的，加上空军证实当时飞行员按住无线电，研判飞行员当时承受相当大的大气压力，产生空间错觉，加上飞行经验不足，复合性因素导致失事。

大陆军事媒体“军迷圈”也分析，对地炸射训练要求飞机以超低空进入，尽可能在接近靶标时射击，完成后再迅速拉起。如果飞机在海面上，飞行员很可能出现“海天一色”的错觉，若没有很好的空间感，或处于比较疲劳的状态，都有可能会出现“空间迷向”——误以为在往空中飞，实际上是离海面越来越近。

此次失联的陈奕是第四联队第21作战队上尉飞行官，于2020年3月16日任职。台湾前空军副司令退役中将张延廷就指出，陈奕上尉飞行F-16V时数仅60小时，研判他可能没有接受密集训练。

F-16V战机坠海后，目前依然失踪的飞行官陈奕上尉。（台湾空军面簿）

台湾国家政策研究基金会副研究员揭仲也说，目前部训机为F-5，操作及战术都与新世代战机截然不同，资浅飞行官下部队后操作F-16V等新战机时，需要时间磨合、转换。

另一相关原因，或许是大陆解放军军机近期频繁进入台湾防空识别区，导致台飞行官疲于应对，状态不佳，自然也没有时间与精力进行新型战机的密集训练。

台湾资深媒体人赵少康今天就在面薄上称：“这几年两岸紧张，共军频繁扰台，国军为了让国人平安过年，正在执行春节加强战备演训，还要应付共军侵扰升空驱离……呼吁北京就让两岸人民以及双方官兵都过个好年，共机别再来了。”

另一个原因，或与飞机装备老旧、新机“缺斤短两”有关。上文提到前年台军F-5E战斗机坠海事故，出事的F-5E型战斗机就是一款在台湾服役超过40年的老式战机。

即便是最新升级的F-16V，也没有安装完备的系统。柳惠千昨天就承认，F-16V目前没有加装自动防撞系统（AGCS）。他称，已向美方采购这套系统，但由于目前F-16V仍在性能提升中，必须在美国进行整合测试，所以尚未加装。

“军迷圈”解释，AGCS能通过多个定位系统对战机的现场情况进行实时监控，一旦有撞击趋势，自动驾驶系统便会启动，将战机拉出危险区。“军迷圈”称：“事实上该设备2016年就出现在美方推出的F-16V升级套件中，但台当局为了压低采购费用，并没有采购该设备。”

一名台湾空军F-16V战机飞行官。（台湾国防部面簿）

国民党中央委员何溢诚今天在中时电子报发文批评，台湾防卫高阶决策者，“只会阿谀奉承、买武器、仰体上意，搏取府院党高层欢心，却不在意第一线官兵的安危，真要究责，先把那些有权无责之人乌纱帽给摘了再说吧！”

无论原因为何，此次事故必然重创台湾空军乃至整个防卫体系的士气。

台湾空军已然缺少飞行员，青黄不接的现象明显。放大来看，台湾青年参军入伍的意愿薄弱，频繁发生的军事事故恐怕更会消减甚至打消年轻人当兵的想法。

在中国大陆不断施压，两岸局势愈加紧张的大背景下。台湾军机坠落，损失的可不仅仅是飞机与飞行员而已。