监管令科企承压 前程无忧收购报价被砍28%

监管政策收紧继续令中国科技业承压，投资者财团下调了对前程无忧的收购报价，降幅约为28%。

据彭博社报道，前程无忧周三声明，德弘资本签头的财团提议将现金出价从已商定的每股79.05美元（106.45新元）下调至57.25美元。新报价比前程无忧纽约市场前收盘价高出25%。

彭博此前报道，由于市场环境变化，前程无忧的买家正考虑下调57亿美元的收购要约。这个包括鸥翎投资及前程无忧首席执行官甄荣辉的财团透露，正在调整竞标价格，以反映可能冲击就业市场的中国监管政策收紧，以及疫情带来的持续经济挑战。

公告称，调整收购方案还有助于确保交易符合中国对数据安全的新规定。收购完成后，德弘资本和鸥翎投资在前程无忧的持股比例总和将不会超过9.99％，财团认为修订后的方案不会在中国引发任何监管备案要求。

根据公告，前程无忧的特别委员会尚未就修订后的收购案作出任何决定，计划与顾问一起评估。前程无忧ADR周三盘前一度上涨11％，触及50.90美元的高点。截至纽约时间上午9时41分，该股上涨9.5%至50.18美元。

前程无忧去年11月介绍，财团的一些成员一直在就近期可能影响该公司和拟议收购事宜的监管改革咨询中国相关部门。