最高600万人民币 中国已有七城开展购房补贴

近半月来，中国已有包括保定、玉林、亳州、昆明、长春、珠海等在内的至少七城公布了涉及购房补贴的相关政策。

据每日经济新闻报道，珠海1月9日推出最高600万元（人民币，下同，127.04万新元）的住房补贴、80万元生活补贴、3.8万元租房补贴等“住房奖补”，6折租住人才安居住房，人才公寓申请入住“零等待”。

保定1月7日针对在保定市落户的非保定籍高校毕业生出台相关政策，其中提出，在中心城区购买家庭首套住房（含新建商品住房及二手住房），享受博士15万元、硕士6万元、本科2万元购房补贴。

赣州赣县1月7日为各类人才提供人才住房和人才公寓，可通过“免租、减租、成本价购买、购房补贴”等形式保障供给；自行解决住房的高层次人才，给予20万至50万元购房补贴。

长春2021年12月31日对于进城购房的农民提高补贴标准，补贴从80元/平方米提高至200元/平方米，同时还将补贴政策覆盖到了二手房领域。

昆明2021年12月30日提出，对于缴纳社保满2年的博士和硕士，将享受到8万元和5万元的一次性购房补贴。

除了对购房者直接给予现金补贴外，部分城市还以购房契税形式给予补贴，且补贴人并不限于人才政策范围。

记者留意到，目前发布购房补贴政策的城市多以三四线城市为主，这在某种程度上反映了三四线城市房地产市场去化压力大等问题。

根据上海易居房地产研究院发布的《全国百城住宅库存报告》，截至2021年11月底，100个城市新建商品住宅供应量为4495万平方米，而成交量为3437万平方米，呈现了“供大于求”态势。

而在城市结构方面，三四线城市库存攀升的态势最明显，出现了连续37个月库存规模同比正增长的态势。相比一二线城市，三四线城市库存积压的现象最明显。从具体数据来看，截至2021年11月底，100个城市中，一、二、三四线的新建商品住宅库存总量分别为3052万、26571万和22487万平方米，环比增速分别为3.2%、1.5%和2.6%，同比增速分别为-2.9%、-0.9%和6.7%。

上海易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，越来越多城市推出购房补贴政策具有积极意义，补贴力度也开始显著增大。动辄几十万的补贴，充分体现了各地吸引人口导入的迫切性，包括各类技术人才、农民工、新市民、创业者等，实际上都面临了各类不同的补贴政策。

严跃进说：“类似补贴政策进一步体现了各地积极创造营商环境的导向，对于后续人口的加快导入、购房成本的降低等有积极作用，客观上也有助于促进市场交易的活跃。”