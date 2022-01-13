台F-16V战机坠海寻获黑盒子未发现飞行员

台湾空军嘉义基地一架F-16V型战机前天（11日）下午坠落嘉义县外海至今已超过30小时，台湾多个部门展开搜索，并于今天早上寻获战机黑盒子，失事原因可望厘清，但仍未寻获上尉飞官陈奕。

综合台湾《联合报》、中时新闻网和自由时报报道，台湾海军水下作业小组于昨晚9时45分前往坠机地点，进行水下搜索作业。搜救人员在搜查时发现大量飞机本体残骸、并疑似发现一件外套。

由于能见度极差，水下作业小组昨晚9点45分执行最后一次搜索后，当天搜救行动暂告一段落，计划今天清晨再展开水下搜救行动。空军则是持续投掷照明弹，支援直升机在低空彻夜搜救，海巡署也在堤岸边设置照明灯持续搜救。

今天凌晨约6时许，海军将再派水下作业小组潜入水域，把握黄金72小时持续搜索，全力搜寻上尉飞官。据悉，军方今天在失事战机残骸内寻获黑盒子，战机失事原因可望厘清。台湾总统蔡英文今天早上也到嘉义县听取搜救报告，并慰问家属。

台湾行政院国搜中心称，截至今天上午7时，共出动国防部搜救直升机13架次、定翼机六架次、空勤总队搜救直升机四架次及海巡署派一舰六艇搜救。搜救人力部分，海洋委员会海巡署派100人，地面有嘉义县消防局13车26人、嘉义市政府消防局八车16人、云林县消防局三车四人、嘉义县警察局八车18人及海巡署32车70人。

台空军嘉义基地一架编号6650的F-16V单座战机，前天下午2时55分由飞行官陈奕上尉驾机起飞执行例行训练，下午3时23分在嘉义水溪靶场周边飞行时，战机光点从雷达上消失。