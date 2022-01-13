美国批中国因确诊病例暂停部分中美航班

美国昨天批评中国因飞机乘客确诊感染冠病，而暂停部分中美航班的做法，并说他们可能对此采取行动。

中国民用航空局前天（11日）在官网上发布熔断指令，公布中国南方航空洛杉矶至广州的CZ328航班，因周日1月2日入境的航班有九名旅客确诊，而从1月17日起暂停周日入境航班运行两班。民航局隔天再公布，因1月9日入境的CZ328航班有10名旅客确诊，而1月31日起继续暂停周日入境的该航班运行四班。

中国民航局也昨天宣布，美国联合航空旧金山至上海的UA857航班也因七名旅客确诊，而从1月24日起暂停周一入境的航班运行两班。中国官方在今年已经发布超过60个航班暂停令。

据路透社报道，美国运输部发言人指中国的做法不符合在美中航空运输协定下的义务，运输部正就此事与中国政府接触，并称美国保留酌情采取监管措施的权利。

代表美国联合航空、达美航空、美国航空的“美国航空公司”（Airlines for America）商业团体说，美国的航空公司正与美中政府接洽，以便能找出将对旅客的影响降至最低的方案。

中国驻美国大使馆尚未对此事置评。

在上述暂停令发布之前，三家美国航空公司和四家中国航空公司每周运营大约20个中美航班，远低于冠病疫情爆发前的每周100多个。

除了中美航线之外，中国民航局也暂停了一些来自其他国家的航班，包括昨天宣布暂停的中国东方航空MU570法国巴黎至上海航班，以及厦门航空MF806加拿大温哥华至厦门航班。