中国大陆新增124本土病例过半来自河南天津

中国大陆昨天（12日）新增124起冠病本土确诊病例，其中超过一半来自疫情较为严峻的河南省和天津市。

中国国家卫生健康委员会官方网站的数据显示，在新增本土病例中，河南有76例，其中安阳市43例、许昌市28例、郑州市三例、信阳市一例、滑县一例。天津有41例；陕西六例，均在西安市；广东一例，在深圳市。

中国大陆昨天共新增190起确诊病例，累计确诊病例达到10万4379例。

为做好疫情防控工作，天津市已决定推迟召开当地本年度的政协会议和人民代表大会，全市大中小学从即日起进入寒假。所有学校一律实行封闭式管理，明确校外无关人员一律不准进校，校内学生未经批准一律不准出校。

天津市由奥密克戎变异毒株引发的冠病疫情，已外溢到河南省安阳市和辽宁省大连市。大连市卫健委网站昨天公布，他们发现有两名从天津回返当地的管控人员的核酸检测结果呈阳性。两人是大学生朋友，曾于3日至8日在天津市津南区活动，于8日同行乘坐列车返回大连。

安阳市8日发现两起奥密克戎本土病例，经当地实验室病毒全基因组测序，确认与天津市津南区现有疫情属同一传播链，感染源为上月28日从津南区返回安阳汤阴县的一名在校大学生。

彭博社则发表分析文章指出，中国在前年和去年的“清零”防疫策略，意味着工厂可以在整个疫情期间保持开放生产各种产品（从医疗设备到笔记本电脑等），应对消费者的强大需求。但是自去年10月中旬以来，中国大陆每天都有本土确诊病例，可能需要更严格的防疫限制措施来遏制奥密克戎的传播。

文章认为，随着更多城市进入封锁，对港口和工厂势必产生连锁反应。如果中国无法遏制奥密克戎病毒，制造商和运输商就得做好这个全球最大贸易国内部将出现供应中断的准备。