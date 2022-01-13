王毅：中土应增进信任支持 恪守互不干涉内政准则

中国国务委员兼外交部长王毅昨天（12日）与土耳其外长会谈时说，中国与土耳其作为战略伙伴，应致力于增进相互信任与相互支持，希望双方恪守互不干涉内政的基本准则、不在国际场合参加针对对方的活动。

据中国外交部网站发布的新闻稿，王毅昨天与土耳其外长查武什奥卢在江苏无锡举行会谈。

王毅说，土耳其是第一个同中国签署政府间共建“一带一路”合作文件的国家，体现了土耳其对两国合作的重视。他补充道，中土贸易额去年大幅增长，展现了两国经贸合作的潜力。双方要加强发展战略对接，推进核电等项目，拓展新能源、5G、云计算、大数据等合作。

王毅也强调，中土作为战略伙伴，应致力于增进相互信任与相互支持。希望双方支持彼此维护好本国的主权、安全和发展利益，恪守互不干涉内政这一国际关系基本准则，不在国际场合参加针对对方的活动，在历史、民族等认知差异问题上，通过双边渠道加强沟通，增进相互了解。

根据中方发布的新闻稿，查武什奥卢说，土耳其对土中经贸投资合作高度评价，表示愿意加强“中间走廊”计划和共建“一带一路”对接，并推进双方核电、新能源等合作。双方还同意加强两国人文交流，查武什奥卢也称，相信北京冬奥会将同2008年北京奥运会一样圆满成功，并强调反对体育政治化。

另据路透社报道，查武什奥卢在会谈中向王毅传达了土耳其对维吾尔族穆斯林群体的“看法、期望和敏感度”，也讨论了两国的经济合作。

报道称，目前约有5万名维吾尔人居住在土耳其，是中亚以外最大的维吾尔人散居地，土耳其人与他们有着种族、宗教和语言上的联系，

中东国家多国外长本月密集访华，从本月10日起，王毅陆续与沙特阿拉伯、巴林、土耳其，以及科威特、阿曼、伊朗等多个中东国家外长会谈。《环球时报》前天引述上海国际问题研究院外交政策研究所所长李伟建说，多个中东国家外长同期访华的一个重要背景是，美国在中东影响力的下降。他补充道，这些国家开始开展自主外交，想在新的地缘政治形成过程中发挥自己的影响力。