员工涉传播冠病被刑拘 金域医学暂停许昌检测工作

由于员工涉嫌实施引起冠病传播的行为，中国冠病核酸检测服务龙头金域医学的子公司已暂停在许昌市的核酸检测工作，河南省其他地区核酸检测工作正常进行。

据路透社报道，金域医学周三晚间公告，集团经营一切正常，该事件目前不会对集团整体经营造成重大影响。

对于公司员工因“实施引起新型冠状病毒感染肺炎传播或者有传播严重危险的行为”遭刑拘事件，金域医学声明，对于网上出现“主动传播病毒”“丢失样本”“伪造数据”“瞒报数据”等传言，经公司调查，不存在上述情形。

河南省许昌市公安局周三通报，金域医学郑州临床检验中心区域负责人张某东因实施引起冠病传播或者有传播严重危险的行为，于1月10日遭河南禹州市公安局以涉嫌刑事犯罪立案侦查并采取强制措施。

金域医学声明，郑州金域1月2日接到河南省许昌市下属禹州市卫健部门的通知要求参与禹州市疫情防控筛查；公司当地工作人员1月10日接受公安机关调查问询，目前仍在调查阶段，未有结论。

声明并称，有关郑州金域一员工涉嫌违法一事，金域医学正在调查具体情况；集团正在积极配合对事件进行调查，及时向公众公布调查结果。

金域医学称，对于恶意造谣传谣者，公司将保留依法追究其法律责任的权利。

截至1月10日24时，许昌市禹州市本轮疫情共报告确诊病例234例，均在禹州市。目前，已全部闭环转运至省定点医院救治。其中，临床普通型34例，轻型200例。金域医学周三盘中一度大挫7.8%，日终收跌5.8%。

