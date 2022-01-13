反腐专题片即将播出 孙力军周江勇等出镜忏悔

中纪委又一年度反腐大片即将播出，中国公安部原副部长孙力军、中共原杭州市委书记周江勇等“大老虎”级落马高官将面对镜头忏悔。

据中央纪委国家监委网站消息，中央纪委国家监委宣传部与中央广播电视总台联合摄制的五集电视专题片《零容忍》，将于本月15日起上线。

在中纪委网站发布的预告片中，孙力军、周江勇、贵州省政协原主席王富玉分别出镜忏悔。

前年4月落马，去年9月底被“双开”的孙力军忏悔说，“没想到自己成了一个法治建设或者公平正义的破坏者。”

贵州省政协原主席王富玉分别出镜忏悔。（预告片截图）

王富玉在去年2月被查，当时他已退休三年，他在专题片中说，“我疯狂的贪欲登峰造极，但我不知道要钱为了什么。”

中共原杭州市委书记周江勇面对镜头忏悔。（预告片截图）

去年8月无预兆落马的周江勇则说：“在这么重要的一个城市主政，现在犯下了严重的错误和罪行，痛悔不已。”

中纪委网站介绍称，专题片展现了以中共总书记习近平为核心的党中央把握和运用党的百年奋斗历史经验，坚持自我革命，坚持全面从严治党战略方针，一刻不停推进党风廉政建设和反腐败斗争，系统施治、标本兼治，不断实现一体推进不敢腐、不能腐、不想腐战略目标，全面从严治党的政治引领和政治保障作用充分发挥。

专题片共分五集，分别为《不负十四亿》《打虎拍蝇》《惩前毖后》《系统施治》《永远在路上》，共选取16个案例，采访纪检监察干部、有关审查调查对象及涉案人员、干部群众140多人，讲述全面从严治党、推进反腐败斗争的故事。