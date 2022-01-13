民调：60%立陶宛民众不支持现有对华政策

由立陶宛外交部委托私人企业展开的最新民调显示，近三分之二的立陶宛民众不支持该国现有的对华政策。

综合立陶宛国家广播电视台（LRT）、德国之声和香港《南华早报》报道，这项在上个月10日至18日展开，并在前天（1月11日）公布的调查发现，只有13%的受访者支持立陶宛的对华政策，60%则持有负面看法。

公众对立陶宛外交政策的信任度则达到30%，不信任度则为47%。

立陶宛外长兰斯伯吉斯（Gabrielius Landsbergis）指民调的部分问题用词不够精确，并说立陶宛的对华政策并没有出现任何改变。

立陶宛对华关系转趋强硬，“驻立陶宛台湾代表处”11月正式挂牌运作，这是首个在中国大陆的邦交国使用“台湾”二字的代表处。此举引起中国大陆的不满，北京在这之后宣布与立陶宛的外交关系降为代办级。

路透社去年12月引述消息人士称，中国向包括德国汽车轮胎和零部件制造商大陆集团（Continental）在内的10多企业施压，迫使他们停止在立陶宛生产的产品。

中国至今并没有承认对立陶宛实施经济制裁，但兰斯伯吉斯指北京对立陶宛实施“未经宣布的制裁”。

立陶宛民调机构Vilmorus上个月公布的另一个民调显示，在台北代表处问题上支持“台湾”为名的兰斯伯吉斯和总理希莫特 (Ingrida Simonyte）的支持率分别只有15.3%和30.5%，但总统瑙塞达（Gitanas Nauseda）是最受欢迎的立陶宛政治人物，支持率达52.5%。瑙塞达上周认为，让台湾以“台湾”之名设代表处是个错误。

