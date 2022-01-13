中国国家流调队已到天津 进行流行病学调查

中国国家流调队已经到达天津，与天津疾控部门联手进行流行病学调查。

据央视新闻报道，天津市疾病预防控制中心副主任张颖在1月12日举行的疫情防控工作发布会上说，大连有两例阳性是天津的返连人员，天津在1月12日上午11点多接到了大连方面的协查函。

张颖说，“在上午接到协查函之后，立即启动了现场调查，不只是天津市、区两级的疾控、公安部门到现场，国家流调队也在天津，所以今天上午对于这个学生相关的流行病学调查和现场的处置是国家、市、区三级疾控部门再加上我们市区两级的公安部门联手到现场开展调查。”

此前，国家卫生健康委疾控局副局长吴良有2021年11月20日曾在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，国家卫生健康委会同国家疾控局，从中国疾控中心和各地疾控机构遴选了300多名在流行病学调查、疫情分析、实验室检测等领域专业能力强、实战经验丰富的专家，组建了国家流调专家队，建立了分片区对口包干的工作机制。

吴良有当时说：“一旦发生疫情，由国家发出指令，按照‘就近支援、从速到位’的原则，疫情发生地所在片区的对口包干国家流调专家队立即集结，以最快时间到达现场，与省市力量协同作战，力争在24小时内基本搞清疫情传播链条。”

吴良有说，国家流调专家队将随时待命，一旦有地方报告疫情，将以最快速度赶赴现场，支援疫情发生地迅速开展流调溯源、风险排查、疫情研判工作，提高疫情处置的科学、精准水平，力争以最短的时间、最小的成本来控制住疫情传播。