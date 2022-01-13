美国会要求国际奥委会证明奥运制服不涉强迫劳动

针对国际奥委会（IOC）委托使用新疆棉的中国企业生产制服，美国国会及行政部门中的中国委员会（CECC）昨天（12日）致函国际奥委会，要求国际奥委会公开制服不涉及强迫劳动的证据。

据路透社报道，国际奥委会去年委托制造制服的中国公司恒源祥、运动品牌安踏为奥运会工作人员提供制服，这两家公司都使用来自新疆的棉花，引发CECC关切。

根据CECC昨天于官网发布的公开信称，担任CECC主席的民主党参议员默克利（Jeff Merkley）和该委员会的共同主席麦戈文（Jim McGovern），协同委员会成员联名致函国际奥委会主席巴赫，要求他出示恒源祥及安踏提供的产品未涉及强迫劳动的证据。

公开信称，美国总统拜登上个月签署的《维吾尔强迫劳动预防法案》，建立“可反驳推定”（rebuttable presumption）制度，推定所有来自新疆的货物都涉及强迫劳动，不得进口至美国。

公开信续称，“新疆棉已成为当地强迫劳动、系统性压迫的代名词。”面对外界关切声音，安踏和恒源祥持续使用新疆棉。CECC在公开信中要求国际奥委会公开恒源祥提供的“原产地证明”，该证明据报能证实在生产中没有涉及强迫劳动。

据美国新闻网Axios去年4月报道，国际奥委会委托恒源祥为冬奥会工作人员提供制服，面对记者询问，国际奥委会称恒源祥有提供“原产地证明”，能证明制服中使用的棉花并非产自中国，但国际奥委会不愿提供副本。

此外，CECC还要求国际奥委会公开解释安踏体育向国际奥委会做出的保证，即安踏体育向国际奥委会提供的产品全部或部分不是由强迫劳动生产的，并说明国际奥委会相信这些保证是可靠的理由。