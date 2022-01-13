西安孕妇流产事件涉事医院停业整顿

在陕西西安本轮疫情中延误急危患者救治的西安高新医院和国际医学中心医院，被处罚停业整顿三个月。

西安市卫健委今天（13日）在官网上发布通告称，本轮疫情发生后，西安高新医院、西安国际医学中心医院未能将“人民至上，生命至上”贯彻落实到医疗救治工作中，责任意识淡薄，未能履行救死扶伤职责，未落实首诊负责和急危重症患者抢救等医疗质量管理核心制度，导致延误急危患者抢救和诊治，引发社会舆论广泛关注，社会影响恶劣。

通告称，对上述两家医院给予警告并全市通报批评，停业整顿三个月，期满整改合格后重新开诊。另外，责成两家医院追究负责人责任，免去相关科室负责人职务，并做好患者与家属的安抚工作。

公开资料显示，西安高新医院、国际医学中心医院为A股上市公司国际医学集团旗下的公司，国际医学股价今天已跌停。

西安市一名孕妇本月1日因核酸问题久候院外导致流产，在网上引起强烈批评声浪。西安市卫健委主任刘顺智本月6日鞠躬道歉，称该事件属责任事故，涉事的西安高新医院总经理范郁会被停职，门诊部、医务部相关责任人被免职。

另外，有西安网友本月5日在网上发文称，其父亲本月2日因心绞痛前往西安国际医学中心医院就医，但因没有核酸报告被拒诊，导致延误治疗死亡。

中国国务院副总理孙春兰6日强调，医疗机构决不能以任何借口将患者一拒了之，并指西安疫情防控工作存在不严不实问题。

西安官方此后调整政策，宣布该市急救中心和各医疗机构不得以查验核酸48小时阴性证明，作为进出小区就医、转送病人和接诊的限制。