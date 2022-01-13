中国专家：中国需将食物自给率保持在七成以上

中国国家发展与改革委原副主任杜鹰说，中国应将食物自给率保持在70%以上，不能再持续下滑，否则就会失去现代化的主动权。

据澎湃新闻报道，杜鹰本月8日在清华大学农村研究院主办的“清华三农论坛2022”论坛上发表演讲。

杜鹰在论坛上说，确保国家食物安全是治国安邦的头等大事，也是实现共同富裕最重要的物质基础。在中国迈向现代化之际，重新审视食安根基是否牢靠至关重要。

杜鹰认为，改革开放解决了中国上世纪90年代粮食短缺问题，但中国仍未破解的是因竞争力下降而带来的食物自给率下降问题，这是新阶段中国农业面临的真正挑战。杜鹰续称，中国食物自给率持续下降背后的深层次原因，就在于相对于全球主要农产品生产国，中国农业的竞争优势总体呈下降趋势。

他强调，中国是人口大国，是世界上最大的粮食生产国和消费国，必须坚持“以我为主、立足国内”的基本方针，不仅要做到口粮绝对安全、谷物基本自给，还应该把中国食物自给率保持在一个合理水平上。他建议，中国应努力将食物自给率保持在70%以上，不能任由其持续下滑，否则对中国一个大国来说，就会丧失现代化的主动权。

杜鹰认为，适度进口也是必要的，因为中国人均农业资源相对匮乏，适度进口不仅可以缓解中国国内资源环境压力，而且有利于中国腾出农业资源，确保基本口粮、谷物和食物安全。杜鹰还建议中国主动打造海外食物供应链，掌控一定数量的权益产品。

为了保障粮食等重要农产品供给安全的决策部署，中国农业农村部编制了《“十四五”全国种植业发展规划》，当中提到，中国已制定了到2025年底生产约2300万吨大豆的目标，比目前1640万吨的产量水平提高40%。中国也设定到2025年生产约2.775亿吨玉米的目标，比2021年的产量增加1.8%。