港民主派人士邹家成保释期涉发危害国安言论再被捕

香港警方公告称，民主派人士邹家成在保释期间，涉嫌发表有关危害国家安全的言论被拘捕。

据香港01报道，港警国家安全处昨天（12日）下午在北角拘捕邹家成，他涉嫌违反法庭保释条件。警方怀疑他在保释期间发表可被视为危害国家安全的言论和作出有关行为。

邹家成现正被扣留调查，案件将于今天下午在西九龙裁判法院提堂。

邹家成面簿专页发帖指，邹家成到北角警署报到期间被警国安处指违反保释条件，正被安排录影会谈。

消息人士透露，警方调查发现，邹家成在保释期间多次在其个人社交媒体，公开发表及作出有合理理由被视为危害国家安全的言论和行为，包括涉嫌于“831事件”周年在面簿专页发表言论，被指试图激发市民对政府的仇恨，及扭曲保安局局长言论，呼吁群众于立法会投票日不要出外，疑似鼓动他人不投票。

“831事件”即太子站袭击事件，2019年8月31日晚发生于香港九龙旺角太子站，香港警方涉嫌在执法行动中引致市民受伤。

最初反对示威的乘客挑衅并袭击示威者及巿民，示威者不满，其后双方口角及动武，之后多名防暴警员及特别战术小队成员（速龙小队）冲入太子站往中环的月台及列车，以警棍、警枪及胡椒喷雾等武器向车厢内的乘客使用武力。警方否认是“进站打人”，重申只是使用“适当武力”制服示威者，但被批评者认为是无差别攻击市民。

47名香港民主派人士因参与2020年立法会“35+初选”，去年2月28日被警方以国安法控告“串谋颠覆国家政权罪”。邹家成是其中一员，他被还柙约四个月，去年6月向高等法院申请保释，获法院批准。

保释条件包括不得以任何方式作出违反国安法或香港法例中维护国家安全罪行的言论和行为，不得参与或协调任何选举，以及不得以任何方式联络外国官员、议员等。