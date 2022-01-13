中消协批肯德基用盲盒诱导民众过度消费

美国快餐连锁品牌肯德基上周在中国推出限量版玩偶盲盒促销活动，吸引消费者抢购后，中国消费者协会指责消费者协会批评用盲盒诱导民众进行过度食品消费，呼吁消费者抵制这个促销活动。

肯德基本月3日起在微博发了多个帖文公布，为庆祝肯德基中国成立35周年，肯德基推出与肯德基与DIMOO联名玩偶有关的促销活动，包括购买价值38元（人民币，下同8新元）的大神卡，便有机会赢取价值399元的限量版盲盒，共500份，每天只送10份，本月4日展开，下个月22日结束。

肯德基在促销活动中共推出七种款式，但盲盒只装六款，而且其中一种款式属于隐藏款，抽中隐藏款的概率为1对72。

此外，肯德基也在本月4日推出购买99元特定套餐就可获得一个肯德基与DIMOO联名玩偶的促销活动，款式随机，数量有限，先到先得。

促销活动开始后，许多中国网民在肯德基微博留言板申诉买不到玩偶。

中国澎湃新闻在某二手平台检索后发现有人贩售盲盒，价格在600元到800元不等。 ​​​

中消协昨天在官网上说，有消费者不惜一次性斥资超过1万元购买106份套餐；还有消费者为求娃而购买代吃服务，雇人代买代吃套餐而获得盲盒，甚至不排除将吃不完的食物直接丢弃。

中消协批评肯德基以限量款盲盒销售，是以饥饿营销手段刺激消费，容易导致消费者为了获得限量款盲盒而冲动消费，并因超量购买造成无谓的食品浪费。中消协说：“肯德基作为食品经营者，利用限量款盲盒销售手段，诱导并纵容消费者不理性超量购买食品套餐，有悖公序良俗和法律精神。”

中消协在最后强调，盲目消费、冲动消费和超额消费属于不良消费行为，呼吁消费者共同抵制。

肯德基一名客服昨天告诉澎湃新闻，盲盒活动仍在继续，部分门店还有未售卖完的盲盒，但已售罄的门店不会再补货。一名在上海肯德基门店工作的员工透露，该员工所在的门店盲盒早已售罄，暂时没有接到补货通知。