天津采取措施以最大限度减少涉疫区域人员流动

为控制当地冠病疫情，天津市官方今天（13日）宣布采取进一步防疫措施，以便能最大限度减少涉疫区域人员流动。

据天津地方报章《今晚报》报道，市防控指挥部和涉疫地区指挥部将统一安排车辆进出涉疫地区，严禁风险管控区域外人员自行前往封控区管控区防范区运送物资。

居家隔离和居家医学观察人员要严格遵守疫情防控规定，不串门、不聚会、不扎堆，劝导亲属朋友等勿前往所在风险区域运送物资，减少与风险区域人员接触。

天津交通卡口也要充分保障物资供应车辆通行，司机、搬运人员要严格做好个人防护，每日做好健康监测，工作期间隔日开展核酸检测，实施点对点运输，严禁与非必要人员进行接触。

中国交通运输部今天也宣布，果断切断天津对外客运服务，天津市交通运输主管部门暂停省际道路客运班线服务和省际包车备案业务，包括用于通勤的包车。该市交通运输主管部门也会暂停当地公交车、出租汽车（含网约车）和顺风车等的跨城业务。

天津市早前也已决定，推迟召开当地本年度的政协会议和人民代表大会，全市大中小学从即日起进入寒假。所有学校一律实行封闭式管理，明确校外无关人员一律不准进校，校内学生未经批准一律不准出校。

天津市由奥密克戎变异毒株引发的冠病疫情，已外溢到河南省安阳市和辽宁省大连市。天津市单日新增本土病例从前天的33例，上升至昨天的41例。