路透：卫星图像显示中国在不丹争议边境加速建设

卫星图像显示，中国在与不丹接壤的争议边境加快修建房舍等设施。

据路透社引述美国数据分析公司HawkEye360卫星图像和分析，同时配合两名专家对比报道称，发现中国最近在不丹边境沿线开展建设工程。

负责这次分析工作的主任毕格思（Chris Biggers）说，根据卫星图像公司Capella Space和Planet Labs提供的素材发现，自2020年初以来，中国就在不丹西部边境一些地点展开建设相关活动，起初展开的工程包括清理区域和建设轨道。

毕格思补充道，中国今年开始加速在两国边境开展的工程，可能是用以放置设备和用品的小型建筑陆续出现，接着是打地基、修筑建筑物。

另外两名专家说，中国修建建筑物的六个据点似乎都处在中国与不丹之间约110平方公里的边界争议地区，当地几乎没有什么资源和人口。

一名专家和印度国防部消息人士称，中国的这些边境建设能让其更好地监测这片广大地区，并可能利用这些地点来建立国防安全相关设施。

两名专家则认为，这些村庄也为北京提供战略价值。新建筑距离印度、不丹和中国边境交界处的洞朗地区约九至27公里。2017年，中印两国曾在边境洞朗地区对峙长达两个半月。

不丹外交部拒绝对此评论，仅回应路透社称，“不公开谈论边境问题是该国政策”。印度外交部也拒绝置评。

中国外交部则回应说，相关建筑完全是为改善当地人民的工作和生活条件，并称“在自己领土上进行正常建设活动，是中国主权内部的事务”。

人口不到80万的不丹，近40年来持续与北京协商，寻求解决彼此477公里边界的争端。对不丹而言，问题不仅在于领土完整，还包括对印度带来潜在安全影响的担忧。印度是不丹的主要盟友和经济伙伴。

不丹外交部称，不丹与中国在去年4月的最新一轮边界谈判中已同意加快解决其分歧，但拒绝讨论相关细节。

澳大利亚战略政策研究所研究员鲁瑟（Nathan Ruser）说，对印度和不丹两国来说，在此处对抗中国的建设活动将是一大挑战。他续称，针对这些中国建设所采取的任何行动，都必然使平民百姓陷入危险之中。这使得印度和不丹在面对中国使用争议土地时，难以反制。