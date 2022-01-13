立陶宛外长吁欧洲站出来抗衡中国

立陶宛外长兰斯伯吉斯指中国对立陶宛和在立陶宛有业务的境外企业施加不合法压力，并呼吁欧洲站出来抗衡（stand up to）这一情况，否则国际贸易体系将可能受到损害。

据英国《金融时报》今天（13日）报道，兰斯伯吉斯（Gabrielius Landsbergis）在接受该报的访问时指中国大陆将立台问题升级，包括骚扰使用立陶宛制造的零部件的欧洲公司，并说他将在今明两天举行的一个会议上，将此事告诉欧盟成员国外长。

立陶宛对华关系转趋强硬，“驻立陶宛台湾代表处”11月正式挂牌运作，这是首个在中国大陆的邦交国使用“台湾”二字的代表处。此举引起中国大陆的不满，中国大陆外交部猛批立陶宛公然违背一个中国原则，北京在这之后宣布与立陶宛的外交关系降为代办级。

兰斯伯吉斯和其他立陶宛官员坚称，立陶宛维尔纽斯遵守北京的原则，但立陶宛也能自由与台湾建立商业和文化联系。兰斯伯吉斯说：“立陶宛并没有做错任何事，也没有做过任何违法事情，我们没有违反任何国际义务，其实是倒过来的情况。对立陶宛公司所做的事情，单方面更改我们大使馆的名称，现在对欧洲公司所做的事情，这一切很有可能都是非法的。”

兰斯伯吉斯认为，中国对境外公司进行前所未有的骚扰行动，显示了欧洲和其他地方迫切需要制定反胁迫工具。

立陶宛的对华政策并没有得到多数立陶宛民众的支持。综合立陶宛国家广播电视台（LRT）、德国之声和香港《南华早报》报道，由立陶宛外交部委托私人企业在上个月展开的最新民调显示，只有13%的受访者支持立陶宛现有对华政策，60%则持有负面看法。

兰斯伯吉斯早前就民调结果做出回应时指民调的部分问题用词不够精确，并说立陶宛的对华政策并没有出现任何改变。

立陶宛民调机构Vilmorus上个月公布的另一个民调显示，在台北代表处问题上支持“台湾”为名的兰斯伯吉斯和总理希莫特 (Ingrida Simonyte）的支持率分别只有15.3%和30.5%，但总统瑙塞达（Gitanas Nauseda）是最受欢迎的立陶宛政治人物，支持率达52.5%。瑙塞达上周认为，让台湾以“台湾”之名设代表处是个错误。