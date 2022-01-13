德病毒学家认为中国清零非长久之计

知名德国病毒学家凯库勒（Alexander Kekulé）认为，随着高传染性的奥密克戎变种病毒迅速蔓延，中国的清零策略没有合理出路，长此以往将重创社会及经济。

据德国之声报道，凯库勒在中德广播电台（MDR）周二（11日）最新一期Podcast节目中说，公共卫生专家在谈论防疫策略时，经常谈及那些采取清零政策的国家最终将走向何方。迄今实施严格防疫措施的国家包含澳大利亚、新西兰等国，其中中国的防疫政策尤其引人关注。

他指出，几乎所有国际专家都认为，追求清零将带来灾难性后果。"（清零策略）没有合理的出路。我们真的很担忧，因为这不只攸关中国民众，也是全球经济相互依存的问题…我们现在已经看到半导体、汽车业等各行各业的供应链问题。"

凯库勒认为，中国的清零策略将无法长久持续，因为现在出现奥密克戎变种，疫苗无法起作用。

凯库勒说，中国开发的疫苗确实能防止新冠肺炎演变为重症，让医院减轻负担，但却无法防止感染奥密克戎等毒株。随着奥密克戎变异毒株的快速传播，一般的检测、追踪、隔离的防疫方法也将不再那么有效，防疫工作终将碰壁。

凯库勒认为，奥密克戎变种对中国真正的危险之处在于，一旦暴发疫情，整个城市就会被封锁，造成巨大的经济和社会后果。

冠病变种病毒跨年前后持续肆虐中国大陆，继西安和河南禹州因德尔塔传播封城后，天津和河南安阳又出现奥密克戎病例。彭博社的分析认为，随着奥密克戎扩散，中国的“清零”策略将更难以实施。