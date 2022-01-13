人权观察组织吁各国外交抵制北京冬奥

人权观察组织（Human Rights Watch）警告称，中国正利用即将举行的北京冬奥会洗刷及掩盖其人权纪录，呼吁各国加入外交抵制行动。

据法新社报道，人权观察的执行主任肯尼思·罗斯（Kenneth Roth）今天（13日）在人权观察的年度报告发布前接受采访时说，“中国政府显然是想利用北京冬奥会来粉饰和洗刷其可怕的镇压行为”。

美国、英国、加拿大、澳大利亚等国此前以中国在新疆侵犯人权为由，宣布外交抵制北京冬奥。

罗斯认为，其他国家也应避免派遣高级官员出席冬奥会，以帮助“关注中国在新疆的大规模暴行”，以及对“香港基本自由的压制”。

罗斯还称，人权观察组织没有呼吁运动员抵制北京冬奥，但他认为，各国不能“假装一切正常”，至少国际社会应该加入外交抵制行动。

除了国际社会采取外交手段，罗斯还强调，奥运赞助商和企业也有道德义务抵制中国在新疆采取的行为，采取立场避免认可中国政府的镇压行为或使其合法化。他也抨击美国汽车制造商特斯拉最近在新疆开设新展示厅的决定，并称这“完全是是非不分”（utterly tone-deaf）。

他称，联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特（Michelle Bachelet）办公室很快就会公布新疆侵权行为调查报告，他希望这份报告会让多国联合起来就此表达立场。

此外，针对联合国秘书长古特雷斯决定出席北京冬奥会一事，罗斯说，古特雷斯一直拒绝对中国发表批评性言论，这是一个“世界的巨大失败”。

作为美国盟友的日本此前在宣布不派政府代表团出席北京冬奥时，没有使用“外交抵制”一词，并强调日本政府是综合考量自行作出决定，不考虑就出席方式使用特定名称。

相比于以上国家，新西兰、奥地利、瑞典则以疫情为由，宣布不派遣政府官员出席北京冬奥；朝鲜则以疫情等原因宣布不参加北京冬奥，但表明将全方位支持和声援中国举办一届隆重精彩的奥运盛会。

目前确认出席北京冬奥会的领导人有俄罗斯总统普京和联合国秘书长古特雷斯。