张文宏：人类与奥密克戎的搏斗仍处最艰难时刻

中国传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏今日在个人微博发文说，人类与奥密克戎的搏斗仍处最艰难时刻。

张文宏指出，国际上处于冠病肆虐的极高风险期，中国管控输入性疫情的压力巨大。各地的防疫部队可以说是“如履薄冰，枕戈待旦”。一旦有本土感染者出现，防疫部队是事不过夜，所有密接以及次密接会第一时间进行管控。

他所在的医院办公室救治团队今日再次对所有住院病例进行了梳理。上海市公共卫生临床中心新冠病房的输入性感染者数量也已经超过历史最高，通过比较了奥密克戎变异株与前期德尔塔变异株的临床特征，与德尔塔相比，奥密克戎更快、更隐蔽，但是仍然具备不容忽视的杀伤力。

团队还就世卫组织新近总结的奥密克戎防控建议进行了讨论。世卫组织根据当前的全球证据，给出了防控的新建议，包括以下几点内容。

第一，在最近跨年的这一周（2021年12月26日至2022年1月2日），全球的周发病率增加了71%。但与此同时，这些国家的住院病人数量尚未超过去年高峰期，整体的疾病病死率也在持续走低。给大众的印象是，似乎这个世界更适应疫情的持续流行了。

第二，由于预计奥密克戎传播会迅速增加病例数，卫生系统的压力将会显著增加，对大多数医疗资源有限的国家是超负荷的和危险的。必须确保必要的卫生保健资源到位，以应对可能出现的需求激增。

第三，各国目前并非全面放开，而是根据医疗资源的挤兑程度实施适度收紧策略，世卫组织特别指出，在疫苗没有充分覆盖和医疗资源相对匮乏的地区，应该继续实施公共卫生与社会管理措施来降低奥密克戎的传播速度，以避免发生医疗资源的挤兑，进而引发高病死率。强烈建议当前应该全面、多层次和有针对性的实施公共卫生和社会干预措施。

第四，疫苗针对奥密克戎的保护力出现了下降。但有证据表明，同源和异源加强接种可以增加疫苗效力，仍然可以维持对严重冠病的保护作用。

第五，这场疫情以来，目前的现象是充分接种过疫苗的年轻人绝大多数可以安然度过，而住院患者中大多是未接种疫苗者，同时年老、体弱、与免疫低下的高危人群则是重症的主要对象。

张文宏指出，基于以上信息，可以判断出，当前变异株引起的全球风险仍然很高。尽管有迹象表明病情严重程度较低，但奥米克戎在社区的传播速度比德尔塔要快，会导致住院人数激增，给卫生系统和其他相关部门带来严重后果和负担。人类与奥密克戎的搏斗还处于最艰难的时刻。

但同时也有迹象表明，情况在朝着有利于人类的方向发展。中国此时最佳的策略是保持战略定力与耐心，维持强化疫苗接种与公共卫生防控策略两手抓的策略，以时间换空间，最终在最合适的时间节点，以极低死亡率顺利度过大流行期，逐步实现生活的正常化。