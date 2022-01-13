疫情迫使船舶改道 中国港口拥堵加剧

随着越来越多的城市爆发疫情，船舶改道正在加剧中国港口面临的新一波拥堵。

据彭博社报道，货运代理和专家透露，在疫情爆发后，宁波暂停了港口附近的部分卡车货运服务，船运公司为了避免在宁波遭遇延迟，转奔上海。彭博航运数据显示，许多船只还改道去了厦门。

在春节假期于月末来临之前，对工人和卡车司机的严格检测，正在给本已紧张的供应链造成进一步的压力。

为遏制当前这波疫情，科技中心深圳对居民和卡车司机开展检测，结果是船只在港口大排长龙。这导致蛇口码头开始限制接收货物，该码头周二说，从周五开始，其只接收ETA-3天（即船舶预计到达日期前三天内）的出口重箱进闸。

此外，天津市放假半天进行全员核酸检测，以遏制奥密克戎（omicron）的传播。数字化货运代理Zencargo的首席执行官赫舍姆（Alex Hersham）透露，司机在进入港口之前必须每日检测，卡车运能估计是正常水平的一半。

而且，疫情现在蔓延到了港口城市大连，从天津抵达大连的两人被证实感染了奥密克戎。

货运代理公司说，大量船只涌入上海，导致集装箱船的起航时间表推迟了大约一周。他们说，这些延迟可能会波及美国和欧洲。

物流情报公司project44的供应链洞察副总裁巴西（Josh Brazil）说：“连同奥密克戎疫情和即将到来的中国春节假期，港口拥堵问题将继续影响本季度的补充库存周期。”